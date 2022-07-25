«قطاع الأعمال» و«السيادى» يناقشان الإسراع بعملية تأسيس شركة «الفنادق»

كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة ستجتمع مع الصندوق السيادى لمناقشة الإسراع بعملية تأسيس شركة الفنادق، عبر إنهاء التقييمات اللازمة وإجراءات التأسيس.

وتعتزم الحكومة تأسيس شركة جديدة مملوكة لها بنسبة %100 تضم تحت مظلتها عدداً من الفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، على أن يتم نقل ملكيتها من «القابضة للسياحة» أو «ايجوث» الى الشركة الجديدة – محل التأسيس- وطرح %30 منها 10 إلى %15 فى البورصة فى حين ستخصص جانب الحصة المتبقية منها لمستثمر استراتيجى.

وأضاف الوزير، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن إنهاء عملية تأسيس شركة «الفنادق» الجديدة وما تشمله من تحديد الفنادق المنضمة لن تكون مرتبطة بتحديد المستثمرين الذين سيشاركون فى هيكلة ملكيتها خلال الفترة المقبلة.

ويُذكر ان الصندوق السيادى يتولى مهمة التواصل مع المستثمرين الراغبين فى المشاركة فى الشركة الجديدة، وبحث رغباتهم حول الفنادق المطلوبة، بالإضافة الى تحديد الشركة التى ستتولى تقييم أصول الفنادق المقرر دمجها فى الكيان الجديد.

وصرح الوزير، لـ«المال» مسبقًا بأن الوزارة تتلقى بشكل يومى اهتمامات من مؤسسات وجهات أجنبية بعدد من الفنادق التابعة للدخول فى شراكة معها، كما تناقش الوزارة عرضين من مستثمرين أجانب للشراكة فى فندق «الكونتيننتال» التاريخى.

وتتضمن خطة «قطاع الاعمال» لتطوير فندق الكونتيننتال البحث عن شريك وشركة ادارة بمساهمة تبلغ %25 من رأسمال شركة الفندق، فيما ستمتلك الشركة القابضة للسياحة الـ%75 المتبقية، بينما تبلغ تكلفة التطوير بنحو 1.4 مليار جنيه، تمول %40 منها عبر قرض من البنك الأهلى المصري، بينما الحصة المتبقية تمول عبر زيادة رأسمال الشركة.

وأفصح وزير قطاع الاعمال العام، ان الوزارة عبر شركاتها التابعة – شركة جنوب الوادى التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير- تعتزم طرح 25 ألف فدان فى منطقة توشكى بنظام الشراكة مع المستثمرين، لإقامة مشروعات التربية الحيوانية و المنتجات الزراعية مثل الأعلاف، وذلك ضمن خطة التنمية الزراعية للوزارة.

وتمتلك وزارة قطاع الأعمال العام العديد من الفرص الاستثمارية الخاصة بالشركات التابعة بأشكال متعددة، ومنها مشروعات إنتاج زراعى وحيوانى فى منطقة توشكى من خلال أراضى مستصلحة بمساحة نحو 40 ألف فدان، ومجزر آلى يعد من أكبر وأحدث المجازر فى مصر بطاقة 45 رأس ساعة.