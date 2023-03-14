قطاع الأعمال: نستهدف زيادة ربحية «مصر القابضة للتأمين» .. وأقساط شركاتها 20 مليار جنيه

كشف محمد مهران؛ العضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمين، أن رؤية مصر 2030 ترسم مستقبلا للأجيال القادمة وهى تقوم على ثلاثة محاور اقتصادى واجتماعى وبيئى.

واضاف مهران خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر التأمين متناهى الصغر نيابة عن المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام أن الدولة تدعم نشاطى التمويل والتأمين متناهى الصغر لتعزيز الشمول المالى للوصول إلى الفئات المستهدفة التى لديها نقص فى الوعى التأمينى والقدرة المادية على شراؤه.

و أكد أن وزارة قطاع الأعمال العام تدعم أداء شركة مصر القابضة للتأمين وتوابعها لتعزيز النمو وزيادة الإيرادات والربحية.

وكشف أن أقساط شركات التأمين التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين حوالى 20 مليار جنيه و تتجاوز الاستثمارات 120 مليار جنيه ولافتا إلى دعم الوزارة لقطاع التأمين فى ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأكد أن نشاط التأمين متناهى الصغر شهد نموا كبيرا خلال الخمسة سنوات الماضية وتجاوز عدد عملائه 5.8 مليون عميل مشيرا إلى أن شركات التأمين التابعة لمجموعة مصر القابضة للتأمين تدرس اصدار منتجات تلائم كل الأفراد.