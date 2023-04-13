قطاع الأعمال: مفاوضات مع 4 شركات أجنبية لإنتاج سيارة كهربائية داخل مصانع النصر

كشف محمد سعداوي، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال، عن فتح قنوات اتصال مع 4 شركات متخصصة في إنتاج السيارات الكهربائية داخل مصانع النصر للسيارات.

وأضاف السعداوي، علي هامش كلمته مساء اليوم في لقاء مع عدد من الصحفيين، عن التتفاوض مع شركات أجنبية من جنسيات هندية وصينية ومجربة لتطوير سيارة كهربائية في النصر للسيارات، لافت الي انه تم تطوير الشركة منذ عودتها مت التصفية وإنشاء بنية تحتية لإنتاج السيارات الكهربائية مستقبلا.

وأوضح أن شركة النصر للسيارت، واجهت عدة تحديات لاختيار الشريك من القطاع الخاص لتصنيع السيارة الكهربائية لكن لم تكتمل، كما أن الشركة العائدة من التصفية تواجه تحديات لإعادة تشغيلها.

وأوضح رئيس القابضة، أن الشركة تتفاوض حاليا مع شركتين من الصين، وشركة هندية وشركة من المجر تمهيدا للتوصل لشراكة لتصنيع السيارة الكهربائية، مؤكدا أن الشركة تنتج اتوبيس يعمل بالغاز الطبيعي وآخر بالوقود المزدوج.

وكانت مفاوضات الوزارة مع شركة دونج فينج الصينية تعطلت ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق نهائي لتصنيع سيارة كهربائية في مصر، رغم مفاوضات استمرت لشهور طويلة.

ولجأت الوزارة للاستعانة باستشاري عالمي من المانيا لإيجاد سيارة بديلة للسيارة الصينية، وخلق تصور مبدئي لتطوير صناعى السيارات المحلية داخل مصانع النصر تعتمد علي رفع المكوم المحلي.