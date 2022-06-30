«قطاع الأعمال»: طرح كراسة شروط مناقصة تشغيل وإدارة شركة شحن السيارات الكهربائية

طرحت وزارة قطاع الأعمال العام -أمس الأربعاء- كراسة الشروط للشركات المتأهلة لمناقصة تشغيل وإدارة والمساهمة في رأسمال شركة المحطات العامة لشحن السيارات الكهربائية، حيث كان قد تقدم 15 شركة تم تأهيل 11 منها.

وأوضحت وزارة قطاع الأعمال في بيان، أن الشركة تحت التأسيس يساهم في رأسمالها كل من صندوق مصر السيادي ومجموعة مصر القابضة للتأمين ب30% لكل منها، و 20% لشركة حسن علام برأسمال مصدر و مدفوع 120 مليون جنيه يتم زيادته بعد اختيار الشريك الفني إلى 150 مليونا.

وتهدف الشركة إلى إنشاء وتشغيل 3000 شاحن مزدوج كمرحلة أولى خلال 18 شهرا تغطي كافة الطرق السريعة ومحافظات القاهرة و الجيزة والإسكندرية.

كما ستقوم الشركة بتكليف أحد بيوت الخبرة المتخصصة لاختيار مواقع المحطات من قائمة مبدئية ضمت أكثر من 2000 موقع.