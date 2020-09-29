استثمار

طرح عروض الصوت والضوء بالأهرامات للمشاركة في التطوير والإدارة لأعلى سعر

نشرت شركة الصوت والضوء التابعة للقابضة للسياحة والفنادق إعلانا اليوم لدعوة الشركات للمنافسة علي المشروع
أحمد عاشور 1:43 م, الثلاثاء, 29 سبتمبر 20 1:43 م, الثلاثاء, 29 سبتمبر 20

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أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام طرح مزايدة عالمية لتطوير والمشاركة في إدارة عروض الصوت والضوء في منطقة الأهرامات علي القطاع الخاص المحلي والعالمي.

ونشرت شركة الصوت والضوء التابعة للقابضة للسياحة والفنادق إعلانا اليوم لدعوة الشركات للمنافسة علي المشروع بتقديم عرضين فني ومالي وشراء كراسة شروط بسعر 10 آلاف جنيه او ما يعادله بالدولار.

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وفتحت الشركة، إحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام، الباب لشراء كراسة شروط المشروع اعتبارا من يوم الأحد المقبل، على أن يرافق العرض المالي والفني تأمين ابتدائي بقيمة 5 ملايين جنيه أو ما يعادله يعادله بالدولار.

وذكرت الشركة أن معاينة المشروع من المقرر أن تكون يومي 11 و12 أكتوبر بينما تعقد جلسة الاستفسارات يوم 25 من نفس الشهر بمقر القابضة للسياحة والفنادق في 4 شارع امريكا اللاتينية جاردن سيتي.

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بينما سيكون آخر موعد لتلقي العطاءات يوم 5 نوفمبر المقبل في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا.

مرفق اعلان شركة الصوت والضوء
اعلان نشرته الصوت والضوء اليوم

 وكانت شركة «الصوت والضوء» قد حصلت، على تعويضات بقيمة 6 ملايين جنيه من شركة أوراسكوم  للاستثمار، بعد فسخ التعاقد معها على إدارة تطوير وتنمية العروض بمنطقة الأهرامات وأبو الهول، بسبب عدم الالتزام بالبرنامج الزمنى للتنفيذ رغم منحها أكثر من مهلة.

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وكانت أوراسكوم للاستثمار قد تحالفت فى أكتوبر2017، مع بريزم الفرنسية، وذلك بدلاً من شركة سيتى ستارز لإدارة المنشآت السياحية، فى مشروع تطوير وتنمية وإدارة عروض منكقة الهرم لمدة 20 عاماً بتكلفة 50 مليون دولار.

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بقلم أحمد عاشور

حاصل علي بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ،يعمل في جريدة المال منذ عام 2010 ويشغل منصب رئيس قسم الاستثمار والنقل بالجريدة.

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