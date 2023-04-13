قطاع الأعمال: زراعة 1600 فدان قطن قصير التيلة لخفض فجوة الاستيراد

قال الدكتور أحمد مصطفي، العضو المنتدب للشركة القابضة للغزل والنسيج، التابعة لوزارة قطاع الأعمال، إن الشركة تستهدف زراعة 1600 فدان قطن قصير التيلة في أراض مستصلحة حديثا منها ألف فدان في شرق العوينات و600 فدان في توشكي.

وأضاف مصطفي خلال لقاء نظمتة وزارة قطاع الأعمال، مساء اليوم بحضور المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال وعدد من رؤساء الشركات القابضة والتابعة، أن مخطط الوزارة يعتزم زيادة المساحات المنزرعة من القطن قصير التيلة خلال المواسم المقبلة لخفض الفجوة الاستيرادية للقطن من الخارج.

وتابع أن الطاقة الإنتاجية لمصانع الغزل والنسيج ارتفعت 4 مرات عن المصانع القديمة، متوقعا أن تصل إلي 6 مرات بعد انتهاء المخطط، الأمر الذي يتطلب توفير حجم كبير من محصول القطن.

وتعتزم وزارة قطاع الأعمال التعاقد مع شركة يونانية لتوريد بذور القطن قصير التيلة بهدف زيادة إنتاجية الفدان، وتوفير جميع احتياجات شركات الغزل و النسيج، بحسب تصريحات سابقة لوزير قطاع الأعمال لـ”المال”.

