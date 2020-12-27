استثمار

«قطاع الأعمال» توضح حقيقة غلق مصنع كفر الدوار للغزل والنسيج

كما تهيب الشركة بالعاملين الشرفاء عدم الاستجابة لأى آراء هدامة أو عرقلة تنفيذ مخطط التطوير
عصام عميرة 8:08 م, الأحد, 27 ديسمبر 20 8:08 م, الأحد, 27 ديسمبر 20

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أكدت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، أن شركة مصر للغزل والنسيج وصباغى البيضا بكفر الدوار -إحدى شركاتها التابعة- مدرجة ضمن خطة تطوير شاملة تتضمن النقل من موقعها الحالى إلى موقع الشركة بمنطقة البيضا، والتى تبعد عن الموقع الحالى بمسافة 3 كم فقط بكفر الدوار أيضا.

كما تهيب الشركة بالعاملين الشرفاء عدم الاستجابة لأى آراء هدامة أو عرقلة تنفيذ تلك القرارات.

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وتوضح الشركة، في بيان اليوم لوزارة قطاع الأعمال، أنه تم التعاقد على توريد ماكينات ومعدات حديثة مع كبرى موردى الآلات من سويسرا وألمانيا وايطاليا، وستصل إلى موقع المصانع الجديدة بالبيضا خلال النصف الثانى من عام 2021 مع إجراء عملية دمج للموقعين والاستغناء عن الموقع الحالى بكفر الدوار.

واستجابة لخطط التطوير التى تقوم بها الدولة لإنشاء مشروعات سكنية بديلة للعشوائيات، فأنه رؤي التبكير فى عملية إغلاق المصانع الموجودة فى كفر الدوار لتنفيذ هذه المشروعات التى تتواكب مع تطوير محور المحمودية فى المنطقة الواقعة بمحافظة البحيرة.

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وبناء عليه فقد تقرر غلق مصانع الشركة فى موقعها الحالى بكفر الدوار لمدة 9 شهور بدءا من الآن ولحين الانتهاء من الإنشاءات الجديدة بموقع الشركة فى البيضا، ونقل العاملين من الموقع الحالى بكفر الدوار إلى موقع الشركة بالبيضا بنفس أوضاعهم الوظيفية والمالية.

كما تؤكد الشركة أن عملية نقل العاملين والمصانع لن تمس المدينة السكنية للعاملين بالشركة، وسيتم تسليم آراضى المصانع المقرر إغلاقها إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتنفيذ مشروعات التطوير التى ستقام على آراضى تلك المصانع لتنمية وتطوير المنطقة.

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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