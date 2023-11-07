«قطاع الأعمال» تنتهي من تركيب جميع ماكينات أكبر مصنع غزل ونسيج في العالم

كشف منصور عبد الغني المتحدث الرسمى باسم وزارة قطاع الأعمال العام، عن الانتهاء من تركيب جميع معدات وماكينات مصنع «غزل 1» بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، الذى يعد الأكبر في العالم من حيث عدد المرادن، تمهيدا لبدء التشغيل التجريبي.

وذكر فى تصريح لـ”المال” أن «غزل 1» يعد أكبر المصانع الجديدة بعدد مرادن تصل لنحو 183 ألفا، ويقع على مساحة 64 ألف متر بطاقة إنتاجية 30 طن يوميا.

مصنع غزل 1

وكانت قد أعلنت الشركة القابضة للغزل والنسيج التابعة للوزارة ان تكلفة انشاء مصنع “غزل 1” تصل لنحو 780 مليون جنيه.

وتم توقيع عقود تنفيذ المصنع فى 2020 بين الشركة القابضة للغزل والنسيج، الدكتور أحمد مصطفى رئيس مجلس الإدارة، وعن شركة جاما للإنشاءات – الفائزة بالمناقصة – المهندس أيمن سعد نائب رئيس مجلس الإدارة.

وتعتمد خطة التطوير على زيادة التخصص والحد من تكرار نفس الأنشطة في أكثر من شركة، من خلال دمج عدد 23 شركة غزل ونسيج وصباغة وتجهيز في 9 شركات، ودمج 9 شركات لتجارة وحليج الأقطان في شركة واحدة مخصصة لهذا النشاط.

وتسعى وزارة قطاع الأعمال العام إلى تحويل العشر شركات الناتجة عن الدمج إلى كيانات قوية قادرة على المنافسة وتحقيق التكامل فيما بينها مع مضاعفة الطاقة الإنتاجية الحالية نحو 3 أضعاف.

وقال الدكتور أحمد مصطفى العضو المنتدب للشركة القابضة للغزل والنسيج – فى وقت سابق لـ«المال» – إن تكلفة تطوير شركات الغزل والنسيج والمصانع الجديدة وصلت إلى 30 مليار جنيه.

وأضاف أن خطة تطوير الغزل والنسيج تتضمن قرضا بقيمة 540 مليون يورو من بنوك سويسرية وإيطالية، إضافة إلى بعض التمويلات المحلية، لافتا إلى أن شركة المحلة الكبرى تستحوذ على %40 من إجمالي الخطة، وهى أولى الكيانات المستهدفة، إضافة لـ«حلوان» و«الدلتا» و«شبين الكوم».