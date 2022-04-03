«قطاع الأعمال» تعتزم طرح مركز استضافة بيانات شركاتها على الكيانات المتخصصة

كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة تعتزم تنفيذ مشروع لإنشاء مركز استضافة رئيسى يضم جميع الشركات التابعة لها، وبقدرات ضخمة لمواكبة التوسعات التى تتم فى قطاع الأعمال العام.

ومركز استضافة البيانات، هو مكان تُخزن فيه البيانات الرقمية ويكون متصلا بالإنترنت ذى السرعة العالية، وأنظمة التبريد للحفاظ على درجة حرارة الخوادم، بالإضافة إلى توفير تيار كهربائى غير منقطع وغير ذلك من العوامل المهمة مثل البنية الهيكلية والمُتابعة الدورية من المُهندسين المُختصين.

وقال «توفيق» – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – إن وزارته ستطرح المشروع على الشركات التكنولوجية المتخصصة خلال الفترة المقبلة، للمنافسة واختيار العرض الأفضل من بينهم لتنفيذ المشروع.

توفيق: المركز الحالى سيكون «احتياطيا» لنظيره الجديد «الرئيسى» ضمن مشروع التحول الرقمى

وأوضح أن المركز الحالى الجارى العمل على تطويره سيتم استخدامه كمركز احتياطى لنظيره الرئيسى المزمع تدشينه خلال الفترة المقبلة، بهدف دعم خطوات تطوير وميكنة نظم العمل فى الشركات القابضة والتابعة فى إطار مشروع الوزارة للتحول الرقمى.

وعلمت «المال» من مصادر مطلعة أن شركة «فودافون مصر» تعتزم المنافسة على كراسة الشروط والمواصفات الفنية الخاصة بإنشاء المشروع بعد دراسة جميع التفاصيل المتعلقة به، بمجرد طرحه رسميا على الشركات.

وقال مصدر مسئول فى الشركة إن تلك الخطوة تأتى فى إطار الخطط الرامية إلى دعم «رؤية مصر 2030 » والمشاركة فى تنفيذ المشروعات القومية مثل التأمين الصحى الشامل، ودعم خطط تطوير شركات قطاع الأعمال العام تكنولوجيا عبر تقديم خدمات الحوسبة واستضافة البيانات بطرق حديثة ومؤمنة على أعلى مستوى.

كانت «قطاع الأعمال» وقعت عقدًا فى ديسمبر2020 مع تحالف « شركة فودافون وفايبرمصر» لتدشين مركز بيانات للشركات التابعة، ضمن برنامج الوزارة للتحول الرقمى، فيما تقوم حاليا بتطوير المركز ورفع قدراته.

وقع الاختيار على التحالف المكون من شركتى «فايبر مصر للأنظمة ومصر» ضمن المرحلة الثالثة فى التحول الرقمى وهى مركز البيانات «الداتا سنتر » لتشغيل 15 شركة كمرحلة أولى، والذى تم تصميمه لضمان تأمين المعلومات بأعلى نظم الأمن السيبرانى وأيضا أحدث تكنولوجيا الاتصالات، على أن تقوم «فايبر مصر للأنظمة» بأعمال الدعم الفنى و«فودافون مصر» بإدارة واستضافة المنظومة لمركز البيانات الخاص بها عن طريق سحابة إلكترونية مؤمنة ومغلقة وخاصة بقطاع الأعمال.