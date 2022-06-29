قطاع الأعمال: تطوير الشركة التجارية للأخشاب وتحولها للربحية وتكوين مخزون استراتيجي للسوق المحلية

أصدرت وزارة قطاع الأعمال العام تقريرا بأبرز برامج ومشروعات تطوير الشركات التابعة بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، ومن أبرز تلك المشروعات تطوير الشركة التجارية للأخشاب وتطوير شركة مصر للألومنيوم، وإحياء قطاع الأدوية.

وذكر التقرير الذي اطلعت عليه “المال”، أن عملية تطوير الشركة التجارية للأخشاب تمت عن طريق تغيير مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية مع التركيز على النشاط الرئيسي للشركة في استيراد وتجارة الأخشاب لتوفير احتياجات السوق المحلية.

الشركة التجارية للأخشاب

كما تم ارتفاع الإيرادات الناتجة عن مبيعات الأخشاب والمنتجات الخشبية (النشاط الأساسي للشركة) لتبلغ 40.9 مليون جنيه في السنة المالية 2021 مقارنة بـ15 مليون جنيه في 2020، و27.8 مليون جنيه في 2019، و25 مليون جنيه في 2018.

وبيع أكثر من 90% من مخزون الأخشاب الراكدة بالشركة لعدة سنوات والذي كان يباع بخسائر تزيد عن 50% من سعر التكلفة، والبدء في إعادة عرضه على العملاء بشكل محترف مما ساعد في بيعه بهامش ربح بلغ 15%.. إضافة إلى تكوين مخزون استراتيجي لتوفير احتياجات السوق المحلية والحد من أي زيادة في الأسعار في حالة ندرة البضائع في الأسواق العالمية بقيمة إجمالية 29.3 مليون جنيه، مع تعويض جميع الخسائر المرحلة من أعوام سابقة والبالغة حوالي 33 مليون جنيه.

وذكر مجلس الادارة فى التقرير، انه تم التواصل مع الدول الأوروبية المصدرة للأخشاب لتأمين توفير حد أدنى من احتياجات الصناعة المحلية للأثاث والمنتجات الخشبية الأخرى.

قطاع الأدوية

وأضاف التقرير بشأن تطوير قطاع الأدوية والشركات التابعة، والانتهاء من حصر متطلبات تطوير شركات إنتاج الدواء التابعة وتحقيق متطلبات الإنتاج الجيد (GMP) بإجمالي تكلفة استثمارية 1.8 مليار جنيه جاري تدبيرها من خلال قرض من أحد البنوك.

وتابع: جار التفاوض مع مستثمر هندى (الجمعية الصيدلانية الهندية المحدودة) لتوفير الخبرة فى مجال إنتاج الخامات الدوائية، بهدف تغطية الاحتياجات بالسوق المحلية والتصدير وتوطين صناعة الدواء بمصر.

تطوير شركة مصر للألومنيوم

وأكد التقرير أن شركة مصر للألومنيوم تعمل على مشروع جاري دراسة تفاصيله مع الاستشاري العالمي (بكتيل) هو إعادة تأهيل مجمع مصانع الألومنيوم بنجع حمادي البالغة طاقته الإنتاجية 320 ألف طن/ عام، لتغطية احتياجات السوق المحلية، وزيادة عدد القطاعات المنتجة من الألومنيوم

وجار دراسة إمكانية عمل توسع إضافي لإنتاج أنواع وقطاعات جديدة مطلوبة في السوق المحلية، والتي يتم استيرادها حاليًا.