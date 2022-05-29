«قطاع الأعمال» تطرح 6 محالج قديمة للتأجير كمستودعات لوجيستية

كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، عن نية الوزارة تأجير عدد من الأصول العقارية غير المستغلة متمثلة فى 6 محالج قديمة، بمحافظات الدلتا والصعيد.

وقال توفيق خلال كلمته بمؤتمر «بورتفوليو إيجيبت 2022» الذى تنظمه شركة «المال جى تى إم» تحت عنوان «نمو يتحدى المخاطر»، إن الوزارة تمتلك نحو 25 محلجا قديما، وستطرح 6 للتأجير خلال الفترة المقبلة.

وأضاف وزير قطاع الأعمال أن المحالج المقرر تأجيرها للقطاع الخاص تصلح كمخازن لتجارة الجملة والتوزيع.

ويناقش مؤتمر «بورتفوليو إيجيبت 2022» الحالة التى تشـهدها الأسـواق الماليـة من تغـيرات جوهريـة منـذ مطلـع عـام 2022 الـذي انقلبت فيـه الأوضـاع الاقتصـادية رأسـا على عقب، وظهرت خلاله تحركات قوية لمواجهة تداعيات حروب اشتعلت عالميا، وألقت بآثارها على الأسواق الناشئة.

كما يتناول المؤتمر دور القطاع المالي غير المصرفي، الذى يحارب بضراوة ليظل ضمن قائمة القطاعات الأكثر جاذبيـة في السـوق المصرية، ويسعى للعمل وخلق بـدائل مناسـبة لمواجهـة غـول التضـخم الـذي يلتهم الـدخول والـثروات، كي يثبت للجميـع أن جعبته لا تزال تحتوي على منتجات جديدة من شأنها فتح آفاق جديدة للربحية، وسط الألزمات.

ولم يغفل مؤتمر «بورتفوليو إيجيبت 2022» الفرص الذهبية التى يقتنصها صيادو الاستثمارـ المباشر، لأسهم في البورصـة تزدهـر جاذبيتها في أعين كيانات خارجية بالفترة الألخيرة، مما يخلق حالة من النشاط وسط المياه الراكدة.

ومن ضمن أولويات العام أيضا التي لا يمكن إغفالها أدوات وآليات التمويل الأخضر، التي جاءت بالتزامن مع توجــه الدولــة نحو الاقتصاد الأخضرـ واستضافتها لمؤتمرـ المناخ في نوفمبرـ المقبل.