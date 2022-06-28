قطاع الأعمال: تسوية مديونيات تاريخية لشركات «القابضة للغزل والنسيج» بـ20.7 مليار جنيه

كشف تقرير مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس خلال أعمال الجمعية العمومية لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2020/ 2021، عن كيفية التغلب على التحديات التي تواجه القابضة وشركاتها وتحسين الأداء والتحول من الخسائر التي بلغت نحو 3.1 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي في 30/6/2021 إلى تحقيق الأرباح بعد إتمام مشروع التطوير.

وأضاف التقرير أنه تم تسوية المديونيات التاريخية على الشركات التابعة بإجمالي نحو 20.7 مليار جنيه لصالح بنك الاستثمار القومي وقطاعي الكهرباء والغاز والتأمينات الاجتماعية ومصلحة الضرائب والشركة القابضة للتشييد والتعمير، وذلك من خلال مبادلة المديونيات بقطع أراض غير مستغلة.

وترأس هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أعمال الجمعية العامة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2020/ 2021.

يشار إلى أن الوزير قال في وقت سابق، إنه تم الاتفاق بين كل من الشركة القابضة للغزل والنسيج وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تتنازل الشركة بمقتضاه عن 8 قطع أراضٍ لصالح الهيئة مقابل 10 مليارات جنيه.

وأوضح أن تلك الأموال تسهم في تنفيذ خطة تطوير شركات الغزل والنسيج التابعة للوزارة بنسبة 45 % من مجمل التكلفة التى تبلغ 21 مليار جنيه.

وأشار إلى أن مخطط التطوير يهدف إلى رفع القدرات الإنتاجية لشركات الغزل والنسيج من 35 ألف طن سنويا إلى 188 ألف طن، تستحوذ شركة غزل المحلة على 48 ألف طن منها.