«قطاع الأعمال» : تدريب مسئولي مراكز تجميع الأقطان بالوجه القبلي على نظام التداول الجديد

انعقدت بمقر الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، ورشة عمل تدريبية لمسئولي مراكز تجميع الأقطان بمحافظات الوجه القبلي وفقًا لنظام التداول الجديد. ويجري تطبيق المنظومة الجديدة لتداول القطن للموسم 2021- 2022 بمختلف المحافظات، حيث تتولى إحدى شركات القابضة للقطن والغزل والنسيج إدارة هذه المنظومة.

ومن المقرر أن تبدأ مراكز التجميع في الوجه القبلي عملها في الأول من سبتمبر المقبل، وعددها 21 مركزًا في 5 محافظات هي الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج.

ويتضمن هيكل منظومة التداول الجديدة: مدير لمراكز التجميع ومحاسب لكل محافظة، ومدير ومحاسب وكاتب لكل مركز تجميع وفرازي هيئة التحكيم واختبارات القطن، بالإضافة إلى مندوبى تسلم الأقطان والقبانية والعمالة المعاونة.

جانب من الاجتماع

وخلال التدريب، تم استعراض المهام والإجراءات التي سيتم التعامل بها في مراكز التجميع من توفير أكياس الجوت الجديدة والدوبارة القطنية للمزارعين طبقًا للحيازة الزراعية الواردة من مديريات الزراعية،

وسيتم تسلم الأقطان من المزارعين بتقديم الحيازة الخاصة به والبطاقة الشخصية، ويتم وزن الأقطان الواردة بكل مركز تجميع، واستخراج “علم وزن”، ويسلم صورة منه لكل مزارع بالكمية وعدد الأكياس الواردة منه، وتبدأ بعدها عملية فرز الأقطان وتحديد الرتب، وإجراء المزادات على كميات الأقطان الواردة بما يحقق أعلى عائد للمزارعين.

جدير بالذكر أن النظام الجديد لتداول القطن يأتي في إطار الجهود المبذولة للنهوض بمنظومة القطن المصري، بدءًا من الزراعة، مرورًا بالتجارة والحليج، وصولًا إلى الصناعة؛ بهدف تحسين جودة ونظافة القطن لاستعادة مكانته العالمية وزيادة أسعاره وصادراته بقيمة مضافة، مع تحقيق صالح المزارعين من خلال بيع الأقطان بأعلى سعر فى مزادات علنية.

شهد الورشة التدريبية كل من الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، والدكتور محمد خضر رئيس هيئة التحكيم واختبارات القطن، وداليا تادرس مساعد وزير قطاع الأعمال العام للشئون الفنية والمتابعة، ورتيبة محمود القائم بأعمال العضو المنتدب لشركة مصر لتجارة وحليج الأقطان، وصفوت الشهاوي مدير منظومة التداول الجديدة.