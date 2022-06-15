«قطاع الأعمال» تتعاون مع «الهيئة العربية» و«الإنتاج الحربى» فى تصنيع مكونات السيارة الكهربائية

كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة تتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الإنتاج الحربى لتصنيع مكونات السيارة الكهربائية، فى إطار خطة الدولة لتوطين صناعتها بالسوق المصرية.



وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن الهيئة العربية للتصنيع والإنتاج الحربى قلاع صناعية يجب الاستفادة منها، مشيرًا إلى أن الاتفاق يتضمن تصنيع مكونات السيارة الكهربائية (السيدان)، وسيتم توقيع عقود الشراكة مع الجانب الصينى قريبًا جدًا -وفقًا للوزير.



يُذكر أنه من المقرر توقيع اتفاق شراكة مع إحدى الشركات الصينية -المقيدة ببورصة بكين- وشركة النصر للمركبات لإنتاج السيارة الكهربائية خلال أيام قليلة.



وكانت «المال» قد كشفت عن دمج شركتى النصر للسيارات والهندسية للسيارات فى كيان واحد لتحمل اسم «النصر للمركبات».



وعن تطورات مشروع «مصر للألومنيوم»، أوضح وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة طالبت الاستشارى (شركة بيكتل الأمريكية) بسرعة إنهاء دراسة الجدوى الخاصة بمشروع إنشاء خط إنتاج سابع بطاقة 250 ألف طن معدن ألومنيوم سنويًّا.



ولفت وزير قطاع الأعمال، إلى أنه ستتم زيادة رأسمال شركة «مصر للألومنيوم» عقب تحديد التكلفة النهائية، مشيرًا إلى أنها ستكون فى حدود 300 مليون دولار، عبر دخول مستثمرين جدد لهيكل ملكية الشركة.



وتطرق الوزير، إلى ملف مشروع إنشاء نادٍ اجتماعى لغزل المحلة لكرة القدم، كاشفًا عن اعتزام الوزارة تعيين مدير له، على أن يكون من مهامه التواصل مع المقاولين والاستشاري، إضافة إلى التفاوض مع البنك الممول للمشروع.



وأضاف «توفيق»، أن مدير المشروع سيكون فى الغالب شركة متخصصة، ستتولى أيضًا عملية تسويق عضويات النادي.

يُذكر أن مشروع نادى غزل المحلة يتضمن تطويرًا كبيرًا لنادى العاملين بمساحة 14 فدانًا، وإنشاء آخر اجتماعى رياضى خاص بعضويات جديدة لأهالى المحلة الكبرى بنحو 20 فدانًا.



يشار إلى أن غزل المحلة لكرة القدم تُعد أول شركة من نوعها تقيد فى البورصة المصرية، إذ بدأ الاكتتاب العام لأسهمها الأحد الماضي، وسيستمر حتى الأول من يوليو المقبل، ويبلغ سعر السهم به1.02 جنيه، وتتولى شركة برايم كابيتال ترويج وتغطية الاكتتابات (مدير الطرح).