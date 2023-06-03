«قطاع الأعمال» تبدأ التشغيل التجريبي لمصنع غزل 4 والافتتاح النهائي يوليو المقبل

بدأت وزارة قطاع الأعمال العام التشغيل التجريبي لمصنع غزل 4 التابع لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى تمهيدا للافتتاح الكامل يوليو المقبل.

ويعمل مصنع غزل 4 على مساحة 24 ألف متر، بإجمالي عدد مرادن 71808 مرادن غزل، وبطاقة إنتاجية 15 طن غزل يوميا.

ويعد مصنع غزل 4 أول المصانع الجديدة ضمن المشروع القومية لخطة الغزل والنسيج بتكلفة تصل إلى 30 مليار جنيه.

ويقوم اليوم، وزير قطاع الأعمال المهندس محمود عصمت، بجولة داخل مدينة شركة غزل المحلة لمتابعة خطة التطوير بصحبة مجموعة من الصحفيين.

وتمت مناقشة أعمال التنفيذ ومدى الالتزام بالجداول الزمنية ومواعيد التشغيل التجريبي والافتتاحات فى ظل انطلاق أصوات ماكينات مصنع “غزل 4” اليوم السبت كأول مصنع يتم تشغيله فى إطار خطة التطوير التى تشمل جميع المراحل المتعلقة بالصناعة فى جميع المحافظات بداية من زراعة محصول القطن وصولا إلى صناعة الملابس كمنتج نهائي مرورا بالصناعات التحويلية الأخرى مثل الأعلاف والزيوت وغيرها.