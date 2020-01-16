«قطاع الأعمال» تبحث مع «الصناعة» تشجيع الشركات الصغيرة فى مجال الملابس الجاهزة

كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، عن تعاون مشترك مع الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، من أجل إطلاق مبادرة لتشجيع الشركات الصغيرة بالقطاع الخاص على إنشاء خطوط إنتاج لصناعة الملابس الجاهزة، عبر توفير تمويلات ميسرة من مبادرة البنك المركزى.

يُذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أعلن الشهر الماضى عن مُبادرة مشتركة بين الحكومة والبنك المركزى لتمويل الأنشطة الصناعية القائمة بالفعل والسعى للتوسع وزيادة حجم الأعمال عبر إتاحة تمويل بقيمة 100 مليار جنيه بسعر فائدة %10 متناقصة.

وأضاف هشام توفيق فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن الدراسات مع وزارة التجارة والصناعة تتم حاليًا بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى، مشيرًا إلى أنه عقب الانتهاء منها ستتم مخاطبة البنك المركزى بالتمويلات المستهدفة.

وأوضح توفيق، أن تشجيع القطاع الخاص –تحديدًا الشركات الصغيرة- على الدخول لصناعة الملابس الجاهزة المعروفة بكونها كثيفة العمالة، سيسهم فى نمو الاقتصاد القومى، من خلال زيادة الإنتاج والتشغيل والتصدير.

يشار إلى أن وزير قطاع الأعمال قد وقع عقد إيجار طويل الأجل مع شركة Handa الصينية للملابس الجاهزة، لأحد المصانع غير المستغلة لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد، لاستغلاله فى الإنتاج لأغراض التصدير، مع توفير ما يزيد على 5 آلاف فرصة عمل.

تطوير مصانع الغزل الحكومية بتكلفة 21 مليار جنيه

وتعكف الوزارة حاليًا على تنفيذ خطة شاملة ومتكاملة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج فى الشركات التابعة لها، بتكلفة تقدر بحوالى 21 مليار جنيه، وتشمل توريد أحدث الماكينات والمعدات وتحديث البنية التحتية للمصانع ونظم العمل وتأهيل وتدريب العاملين.

وكانت «المال» قد نشرت مؤخرًا استهداف وزارة قطاع الأعمال العام تمويلات بقيمة 1.5 مليار جنيه، لصالح الشركة القابضة للأدوية وفروعها التابعة، عبر الاستفادة من مبادرة الحكومة والبنك المركزى لتمويل الأنشطة الصناعية.