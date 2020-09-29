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«قطاع الأعمال»: بيع 32.8 ألف قنطار في مزادات القطن حتى الآن

50 مركز تجميع فى 4 محافظات.. 15 منها في الشرقية، و19 في البحيرة، و7 في بني سويف، و9 في الفيوم ضمن منظومة تداول القطن
عصام عميرة 1:01 م, الثلاثاء, 29 سبتمبر 20 1:01 م, الثلاثاء, 29 سبتمبر 20

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استعرض هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام آخر مستجدات العمل بالمنظومة الجديدة والتي تطبق في 4 محافظات للموسم الحالي ‪2020-2021‬ هي (الفيوم- بني سويف- البحيرة – الشرقية) .

وقد بلغ إجمالي الأقطان المباعة من خلال المزادات حتى الآن نحو 32.8 ألف قنطار في محافظات الفيوم وبني سويف والشرقية.

وقد فازت بهذه المزادات شركات من القطاع الخاص، حيث بلغ متوسط سعر البيع في الفيوم وبنى سويف نحو 1800 جنيه للقنطار ، وفي الشرقية نحو 2050 جنيه للقنطار.

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وتعتمد المنظومة الجديدة على استلام الأقطان من المزارعين مباشرة في مراكز التجميع دون وسطاء، معبأة في أكياس من الجوت ومحاكة بدوبارة قطنية يتم توفيرها بالمراكز، ويتم إجراء مزادات دورية على كميات الأقطان الواردة.

وتحقق المنظومة الجديدة صالح المزارعين بحصولهم على أعلى سعر من خلال المزايدة، من قبل الشركة الراسى عليها المزاد باستلام 70% من القيمة الأساسية للمزاد في اليوم التالي للمزاد، والباقي خلال أسبوع من إجراء المزاد بعد الفرز وتحديد معدل التصافي والرتب، ويتم صرف المستحقات للمزارع عبر أحد البنوك التي يجري التعاون معها في هذه المنظومة.

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كما تضمن المنظومة الجديدة الحفاظ على نظافة القطن وجودته ومنع الغش، بما ينعكس على زيادة أسعاره وصادراته بقيمة مضافة واستعادة عرش الذهب الأبيض عالميا.

ويبلغ عدد مراكز التجميع في المحافظات الأربع 50 مركزا.. 15 منها في الشرقية، و19 في البحيرة، و7 في بني سويف، و9 في الفيوم.

وقد بدأ العمل في هذه المراكز في الفيوم وبني سويف منذ أول سبتمبر الجاري ويستمر حتى نهاية أكتوبر المقبل، أما في الشرقية والبحيرة بدأ منتصف سبتمبر ويستمر حتى منتصف ديسمبر المقبل، وذلك يوميا من الثامنة صباحا حتى الثالثة عصرًا ماعدا يوم الجمعة.

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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