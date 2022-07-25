«قطاع الأعمال»: بروتوكول تعاون مع «بشر سوفت» لتعزيز فرص التوظيف بالشركات التابعة

شهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، توقيع تجديد لبروتوكول التعاون بين الوزارة وشركة “بشر سوفت” المتخصصة فى الحلول الإلكترونية للتوظيف، وذلك للعام الثاني على التوالي.

ويأتي هذا البروتوكول في إطار حرص وزارة قطاع الأعمال العام على تمكين الشركات التابعة من استقطاب أفضل الكوادر المهنية وتعيين المزيد من الكفاءات التي تحتاجها لضمان نمو وتطور هذه الشركات، وذلك اعتمادا على الحلول التكنولوجية لتعزيز فرص التوظيف، من خلال منصتي “WUZZUF” و”فرصنا” التابعتين لشركة “بشر سوفت”.

ويهدف البروتوكول إتاحة الفرصة للعمال والموظفين السابقين بالشركات للاستفادة من خدمات المنصتين، على أن يتم تقديم هذه الخدمات مجانا لصالح الوزارة وشركاتها التابعة طوال مدة الشراكة.

ويتركز دور الشركة من خلال منصتي “WUZZUF” و”فرصنا”اللتان تملكان قاعدة بيانات كبيرة من حملة الشهادات العليا والعمالة الفنية في الإعلان عن جميع الوظائف الخاصة بالشركات التابعة للوزارة وتخصيص صفحة خاصة لوزارة قطاع الأعمال على المنصتين لتضم جميع الوظائف الشاغرة بالشركات التابعة للوزارة.