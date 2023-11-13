قطاع الأعمال: بدء تصدير منتجات شركات الأدوية التابعة إلى الجزائر

أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام، في بيان، اليوم، أنه تم الاتفاق مع وفد جزائري من فيدرالية الصناعة والخدمات وشركة بونار فارما لتصدير منتجات شركات الأدوية التابعة للوزارة، لدولة الجزائر.

وذكرت أنه في إطار التوجه العام للدولة بدعم وتحديث الصناعة وإحلال المنتج المحلي وتوطين التكنولوجيا، وما تُوليه من اهتمام خاص بصناعة الدواء، والتصدي للمعوقات التي تحُول دون نفاذها إلى الأسواق العالمية، وحرص وزارة قطاع الأعمال العام على توافق شركاتها التابعة مع المعايير الدولية للتصنيع الجيد لزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الدوائية التي تنتجها الشركات.

واستقبلت الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، أمس الأحد، وفدًا جزائريًّا من فيدرالية الصناعة والخدمات وشركة بونار فارما،

وتم عقد اجتماع بين ممثلي الشركة القابضة للأدوية، برئاسة الدكتور أشرف الخولي العضو المنتدب التنفيذي، والوفد الجزائري برئاسة جمال الدين رزاق هبلة رئيس فيدرالية الصناعة والخدمات؛ وذلك لبحث سبل التعاون وفتح السوق الجزائرية أمام منتجات الشركات التابعة من الأدوية والمستحضرات والمستلزمات الطبية.

تناول اللقاء العديد من الموضوعات في مجال الصناعة، وتم الاتفاق على قيام الشركة القابضة للأدوية بتصدير بعض منتجات شركاتها التابعة،

ومنها على سبيل المثال “بنج الأسنان”، ومستحضرات البخاخ الخاصة بأمراض حساسية الصدرن إلى السوق الجزائرية؛ لتوفير احتياجاتها من هذه الأدوية كبداية،

وأن يتم التوسع في تصدير مستحضرات أخرى خلال المرحلة المقبلة، وكذلك نقل الخبرة المصرية وتقنية التصنيع إلى الجزائر بدءًا من التغليف، وصولًا إلى التصنيع الكامل من خلال الشركة القابضة للأدوية، والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى كوادرها البشرية.

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، أن الدولة لديها اهتمام كبير بقطاع الصناعات الدوائية، وهناك حرص على اتخاذ ما يلزم للنهوض به وتوفير البنية الأساسية والتشريعية،

بالإضافة إلى التمويل اللازم نظرًا للأهمية الإستراتيجية لقطاع الدواء التابع للوزارة وما يتميز به من فرص استثمارية واعدة، انطلاقًا من حجم الأصول وعدد الشركات والتنوع في المنتجات والخبرات المتراكمة لدى العاملين في الصناعة،

مشيرًا إلى أن مشروع التوافق مع متطلبات التصنيع الجيد “GMP” واشتراطات هيئة الدواء المصرية الجاري تنفيذه بشركات الأدوية التابعة، يأتي في هذا الإطار ويضمن استدامة عمل المصانع وخطوط الإنتاج لسدّ احتياجات السوق المحلية والتوسع في الأسواق الخارجية، طبقًا لضوابط المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال،

موضحًا أن خطة التطوير التي تشمل كل الشركات التابعة تستهدف زيادة الإنتاج وتحسين نوعية المنتَج والارتقاء بمعدلات الأداء وتعديل مسار الشركات لتكون داعمة للاقتصاد القومي والميزان التجاري للدولة.

جدير بالذكر أن الشركة القابضة للأدوية تعمل من خلال شركاتها التابعة في مجال المستحضرات الصيدلانية البشرية والبيطرية والمحاليل الطبية والخامات الدوائية والمواد الكيماوية للمعامل،

وكذلك مواد التغليف للمستحضرات الصيدلانية والعبوات (بلاستيك وألومنيوم وكارتون)، وذلك من خلال تسع شركات تابعة لكل منها ميزة صناعية في أكثر من قطاع طبي.