في إطار قيام شركة Egyptian Cotton Hub (ECH) المملوكة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، والمسؤولة عن تسويق وبيع وإدارة سلاسل الإمداد لمنتجات الشركات التابعة للشركة القابضة وفتح أسواق جديدة محليًا وخارجيًا أمام هذه المنتجات تحت العلامة التجارية الجديدة “nit”، فقد نفذت ” ECH” مؤخرًا أولى عملياتها بالتصدير للخارج.

وقامت الشركة بتصدير عدد من الشحنات التي تحمل العلامة التجارية الجديدة “nit” وتضم غزولًا من منتجات الشركات التابعة إلى دولة تركيا والمنطقة الحرة في بورسعيد بإجمالي 86.5 طن، إلى جانب تصدير منتجات من المنسوجات المنزلية إلى دولتي الدنمارك وإيطاليا تجاوز عددها 78 ألف قطعة، وذلك بهامش ربح مرتفع مقارنة بالسوق المحلي.

وتختص الشركة بإدارة أنشطة التسويق والبيع وإدارة سلاسل الإمداد لشركات القابضة للقطن والغزل والنسيج في السوق المحلي والأسواق الخارجية بأسلوب احترافي يتناسب مع الاستثمارت الضخمة الجاري ضخها في تطوير قطاع الغزل والنسيج وما يترتب عليه من زيادة في الطاقات الإنتاجية بجودة عالية، بهدف الحفاظ على مكانة القطن المصري عالميا بمنتجات مصنوعة بالكامل في مصر، وإعادة تعريف المستهلك المصري بمنتجات الشركات التابعة واستعادة الحصة السوقية.

وتستهدف الشركة تطوير مبيعات السوق المحلي من خلال البيع المباشر لمستهلك التجزئة تحت علامة تجارية جديدة موحدة، وكذلك إحداث نهضة شاملة في مجال تصميم المنتجات بالتعاون مع مصممين محترفين، كما يجري تطوير منافذ البيع من خلال إنشاء شبكة متميزة من الفروع الحديثة وتوفير خدمة التسوق الإلكتروني، بالإضافة إلى تنشيط عمليات البيع لتجار الجملة وإضافة عملاء جدد، وزيادة المبيعات للمؤسسات والشركات والمصانع، وتطوير مبيعات أسواق التصدير والذي يحتل أهمية قصوى في نجاح مشروع التطوير حيث إن نحو 60% من الطاقات الإنتاجية الجديدة موجهة نحو الأسواق العالمية.