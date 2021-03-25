استثمار

«قطاع الأعمال»: بدء تركيب الهيكل الخرساني الرئيسي لأكبر مصنع غزل في العالم بالمحلة

بتكلفة نحو 780 مليون جنيه
عصام عميرة 3:56 م, الخميس, 25 مارس 21 3:56 م, الخميس, 25 مارس 21

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أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام ، الخميس، أنه تم البدء في أعمال تركيبات الهيكل الخرساني الرئيسي لمصنع غزل 1 الجديدة بشركة مصر للغزل والنسيج الذي يعد أكبر مصنع غزل في العالم لإنتاج الغزول بطاقة تقدر بنحو 30 طن غزل / يوم.

وأوضحت الوزارة أنها تتابع عن كثب تطور الأعمال الإنشائية وتحديث البنية التحتية للمصانع وفي مقدمتها مصنع غزل (1) الجديد بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.

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وأشارت إلى أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ خطة وزارة قطاع الأعمال العام لإعادة هيكلة وتطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج،

ويقام المصنع الجديد على مساحة 62.5 ألف متر بشركة غزل المحلة حيث يستوعب 182 ألف مردن غزل، ومن المقرر بدء الإنتاج في الربع الثاني من عام 2022.

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وتبلغ تكلفة الأعمال الإنشائية، التي تنفذها شركة جاما – الفائزة بالمناقصة – نحو 780 مليون جنيه بخلاف قيمة الماكينات، تحت إشراف مكتب هويدي للاستشارات الهندسية استشاري التصميم والإشراف على تنفيذ المنشآت الخاصة بخطة التطوير.

وشملت الأعمال السابقة تمهيد الأرض للأعمال الإنشائية وإزالة المعوقات من الموقع.

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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