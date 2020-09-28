بورصة وشركات

«قطاع الأعمال»: انتهاء أزمة تنفيذ استحواذ «إيميكس» على «النيل لحليج الأقطان»

تفجرت عقب تحذير «القابضة للتشييد»
أحمد علي 9:17 ص, الأثنين, 28 سبتمبر 20 9:17 ص, الأثنين, 28 سبتمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أنه تم التواصل مع الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن أزمة عرض شراء شركة إيميكس إنترناشيونال لشركة النيل لحليج الأقطان، ومن ثم التأكد من التزام الأولى بالنص فى عرض الشراء المقدم منها على سداد مبلغ تسوية أزمة بطلان خصخصة الشركة محل الاستحواذ.

يُذكر أن الشركة القابضة للتشييد والتعمير فجرت مفاجأة أمس الأول – السبت- بنشرها تحذيرًا لكل الأطراف بعدم التعامل على أسهم وأصول شركة «النيل لحليج الأقطان» وعدم تنفيذ أى عروض شراء قائمة فى ظل وجود حكم قضائى ببطلان خصخصة الشركة وعودتها للدولة.

اقرأ أيضا  «جى بي أوتو» تحصل على رخصة لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي

وكانت «إيميكس إنترناشيونال» قد تقدمت فى 8 سبتمبر الجارى بعرض شراء لكامل أسهم شركة النيل لحليج الأقطان بسعر 50 جنيها للسهم، بينما بلغت النسبة النهائية التى استجابت للعرض نحو %93.9 من إجمالى عدد أسهم النيل لحليج الأقطان البالغ 52.992.500 سهم.

وأقرت اللجنة الوزارية لفض المنازعات تسوية ملف أزمة بطلان خصخصة «النيل لحليج الأقطان» والصادر لها حكم نهائى فى 2013، من خلال سداد المساهمين تعويضًا للدولة بمبلغ 231 مليون جنيه مقابل الاحتفاظ بملكية الشركة.

هشام توفيق لـ«المال»: تأكدت عبر «الرقابة المالية» من التزام مقدم عرض الشراء بسداد حق الدولة

وأضاف وزير قطاع الأعمال العام، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الأزمة انتهت عقب تأكده شخصيًا من التزامات شركة إيميكس إنترناشيونال الواردة فى عرض الشراء الذى قُدم للهيئة العامة للرقابة المالية.

اقرأ أيضا  «هيرميس» تتصدر ترتيب السمسرة في البورصة الإسبوع الماضي

ومن المنتظر تنفيذ عرض الشراء خلال الجلسات المتبقية من الأسبوع الجارى، إذ ينص القانون على تنفيذ الصفقة خلال 5 أيام من تاريخ انتهاء العرض والذى انتهى فى 24 سبتمبر الجاري.

والتزم مقدم عرض الشراء –شركة إيميكس إنترناشيونال- فى الملف المقدم للهيئة العامة للرقابة المالية، بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية لشركة النيل لحليج الأقطان الخاصة بزيادة رأسمال الشركة لسداد تعويض الدولة، بواقع 5 جنيهات للسهم ليرتفع رأسمالها من 264.9 مليون جنيه إلى 529.9 مليون بزيادة قدرها 264.9 مليون وتخصص الزيادة لقدامى المساهمين كل بحسب نسبة مساهمته فى رأس المال على أن تكون الزيادة نقدا.

اقرأ أيضا  «القومية للإستثمار» تبيع أصولاً بنحو 1.1 مليار جنيه

وتأسست إيميكس إنترناشيونال عام 1979، وهى شركة تجارية تعمل بمجال الطاقة، ويبلغ رأسمالها الحالى 100 مليون دولار، وسجلت مبيعات فى 2018 قيمتها 1.2 مليار دولار وكانت قد اشترت فندق ميريديان هليوبوليس منذ عدة أشهر بقيمة 600 مليون جنيه.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد علي

كاتب صحفي بجريدة المال، حاصل على بكالوريوس إقتصاديات التجارة الخارجية، ودبلومة في الدراسات البرلمانية، التحق بجريدة المال منذ مطلع عام 2013.

ملف الكاتب أحمد علي

اقرأ أيضاً

ماجد شريف يكشف أسباب انسحاب «سوديك» من مناقصة إدارة «مصر الجديدة للإسكان»

المال - خاص 9:38 ص, الخميس, 27 فبراير 20

رئيس القابضة للتشيد: 1.6 مليار جنيه تعاقدات جديدة لـ«مختار إبراهيم» في أبوظبى

عصام عميرة 9:11 ص, الثلاثاء, 5 نوفمبر 19

رئيس «القابضة للتشييد» يتراجع عن إقالة مجلس «مختار إبراهيم»

عصام عميرة 8:57 م, الأحد, 2 يونيو 19

هشام توفيق لـ”المال”: تبرع “إعمار” للمشروعات القومية ليس له صلة بتسوية النصر للإسكان

منى عبدالباري 8:39 م, السبت, 13 أبريل 19

«القابضة للتشييد» تسعى لدمج شركات مقاولات وكهرباء في كيانين موحدين

المال - خاص 7:13 ص, الثلاثاء, 26 مارس 19