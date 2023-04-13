«قطاع الأعمال»: التشغيل التجريبي لمصنع غزل 4 بالمحلة مطلع يوليو المقبل

توقع وزير قطاع الأعمال، المهندس محمود عصمت، بدء التشغيل التجريبي لمصنع غزل 4 بشركة غزل المحلة الكبرى بعد تطويره مطلع يوليو المقبل، بعد وصول كامل المعدات من سويسرا وإيطاليا.

وقال عصمت، خلال لقاء مع عدد من الصحفيين، مساء اليوم، إن المحلة الكبرى ستكون أولى الشركات المطورة ضمن خطة تطوير قطاع الغزل والنسيج والتي تسير وفق الخطة التنفيذية والجدول الزمني يعتمد علي خلق منظومة متكاملة لصناعة الغزل والنسيج.

من جانبه قال المهندس أحمد مصطفي، العضو المنتدب للشركة القابضة للغزل والنسيج، إن تكلفة التطوير وصلت إلي 30 مليار جنيه، وهي أعلى من التكلفة التي كانت مقررة عند 21 مليار جنيه، وذلك بسبب فرق سعر الصرف، وارتفاع تكلفة الإنتاج.

وتابع أن تمويلات خطة تطوير الغزل والنسيج تتضمن قرض بقيمة 540 مليون يورو، من بنوك سويسرية وإيطالية، إضافة لبعض التمويلات محلية.

وتوقع “مصطفى”، افتتاح مصنع رقم 1 بالمحلة الكبرى وهو أكبر مصنع غزل بالعالم، بحلول يناير المقبل، مؤكدا أن أغلب المعدات وصلت إلي المصنع، وجار عملية التركيب ووصول إكسسورات المعدات، مؤكدا أنه تم تدريب العمال علي استخدام المعدات الحديثة بأعلي دقة.

وتابع أن شركة المحلة الكبرى تستحوذ على 40% من إجمالي خطة تطوير منظومة الغزل والنسيج، وهي أولى الشركات المستهدفة بالتطوير إضافة لشركات حلوان والدلتا، وشبين الكوم.