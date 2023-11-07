«قطاع الأعمال»: افتتاح مصنع «غزل 4» فى المحلة بالطاقة القصوى خلال أيام

كشف منصور عبد الغنى المتحدث الرسمى باسم وزارة قطاع الأعمال، عن افتتاح مصنع «غزل 4» بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى بالطاقة القصوى البالغة 15 طنا عند التشغيل الكامل خلال أيام.

وأضاف «عبد الغنى» – فى تصريح لـ«المال» – أن المصنع الجديد يعمل حاليا فى مرحلة التشغيل التجريبى منذ يونيو الماضي، إذ تم رفع القدرات الإنتاجية بشكل تدريجى لتصل إلى 14 طنا يومياً، لافتا إلى أنه تم إنشاؤه على مساحة 25 ألف متر، بإجمالى 71.8 ألف «مردن».

وكشف عبدالغنى عن نجاح تصدير 86.5 طن غزول إلى تركيا من إنتاج المرحلة التجريبية، وتوريد بعضها إلى كيانات بالمنطقة الحرة فى بورسعيد بالعملة الصعبة، عبر شركةEgyptian Cotton Hub المسئولة عن بيع وتسويق منتجات شركات الغزل والنسيج بعد التطوير.

وتابع: إن شركة التسويق تعمل على فتح أسواق جديدة محليًا وخارجيًا أمام منتجات الغزل والنسيج والمفروشات تحت العلامة التجارية الجديدة، مشيرا إلى أنه تم تصدير منتجات من المنسوجات المنزلية إلى دول الدنمارك وإيطاليا تجاوزت 78 ألف قطعة، بسعر مرتفع مقارنة مع السوق المحلية.

وأكد أنه تم الانتهاء أيضا من تركيب جميع معدات وماكينات مصنع «غزل 1» بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، الذى يعد الأكبر فى العالم من حيث عدد المرادن، تمهيدا لبدء التشغيل التجريبي.

وأوضح أن «غزل 1» يعد أكبر المصانع الجديدة بعدد مرادن تصل لنحو 183 ألفا، ويقع على مساحة 64 ألف متر بطاقة إنتاجية 30 طن يوميا.

وقال الدكتور أحمد مصطفى العضو المنتدب للشركة القابضة للغزل والنسيج – فى وقت سابق لـ«المال» – إن تكلفة تطوير شركات الغزل والنسيج والمصانع الجديدة وصلت إلى 30 مليار جنيه.

وأضاف أن خطة تطوير الغزل والنسيج تتضمن قرضا بقيمة 540 مليون يورو من بنوك سويسرية وإيطالية، إضافة إلى بعض التمويلات المحلية، لافتا إلى أن شركة المحلة الكبرى تستحوذ على %40 من إجمالى الخطة، وهى أولى الكيانات المستهدفة، إضافة لـ«حلوان» و«الدلتا» و«شبين الكوم».