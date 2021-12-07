استثمار

«قطاع الأعمال» : ارتفاع إيرادات الشركة التجارية للأخشاب إلى 40.9 مليون جنيه خلال 2021

فى تقرير للوزير
عصام عميرة 12:26 م, الثلاثاء, 7 ديسمبر 21 12:26 م, الثلاثاء, 7 ديسمبر 21

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تلقي هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، تقريرًا لمتابعة جهود الوزارة في تطوير الشركة التجارية للأخشاب التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية لتوفير احتياجات السوق المحلية من الأخشاب.

وذكرت وزارة قطاع الأعمال العام فى بيان اليوم، أن التطوير شمل كافة الجوانب في الشركة حيث كان قد تم تغيير مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وذلك في سبيل النهوض بالشركة مع التركيز على نشاطها الرئيسي في استيراد وتجارة الأخشاب لتوفير احتياجات السوق المحلية من الأخشاب للأغراض المختلفة من صناعة الأثاث، وأعمال المقاولات والإنشاءات، لاسيما متطلبات مشروع تطوير الريف المصري “حياة كريمة”، ومدينة الأثاث بدمياط.

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وقد ارتفعت الإيرادات الناتجة عن مبيعات الأخشاب والمنتجات الخشبية (النشاط الأساسي للشركة) لتبلغ 40.9 مليون جنيه في السنة المالية 2021 مقارنة بـ15 مليون جنيه في 2020، و27.8 مليون جنيه في 2019، و25 مليون جنيه في 2018.

وأشار التقرير إلى بيع أكثر من 90% من مخزون الأخشاب الراكدة بالشركة لعدة سنوات والذي كان يباع بخسائر تزيد عن 50% من سعر التكلفة، والبدء في إعادة عرضه على العملاء بشكل محترف مما ساعد في بيعه بهامش ربح بلغ 15%.

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كما نجحت الشركة في تكوين مخزون استراتيجي لتوفير احتياجات السوق المحلى والحد من أى زيادة فى الأسعار في حالة ندرة البضائع فى الأسواق العالمية بقيمة إجمالية 29.3 مليون جنيه، مع تعويض جميع الخسائر المرحلة من أعوام سابقة والبالغة حوالي 33 مليون جنيه.

يشار إلى أن الشركة قد قامت بتوقيع وتفعيل بروتوكولات تعاون مع العديد من المؤسسات والهيئات الحكومية (الهيئة العربية للتصنيع – جهاز مشروعات الخدمة الوطنية – غرفة صناعة الأثاث والمنتجات الخشبية)، كما تم تسجيل الشركة كمورد للأخشاب لدى العديد من شركات صناعة الأثاث والمنتجات الخشبية من القطاع الخاص.

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كما تم الاتفاق مع بعض المصنعين الموردين للأثاث لمشروع “بشاير الخير” لتوفير احتياجاتهم من الأخشاب، وجاري حاليا التنسيق مع محافظة دمياط لتوفير احتياجات مدينة الأثاث.

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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