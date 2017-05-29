قطاع الأعمال: إيرادات الشركات التابعة في 9 أشهر تعادل عوائد عام كامل



المال – خاص



أظهر مؤشر إيرادات النشاط الجارى للشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، والذى يعكس رقم المبيعات المحلية والتصدير، طفرة كبيرة خلال فترة التسعة أشهر المنتهية فى 31 مارس 2017.



وبحسب متابعة وزارة قطاع الأعمال العام الشهرية لمؤشرات أداء الشركات التابعة لها، فقد بلغ إجمالى إيرادات نشاط الشركات التابعة للوزارة 60 مليار جنيه خلال تسعة أشهر، وهو نفس رقم إجمالى إيرادات النشاط الجارى عن العام المالى 2015/2016، أى أن إيرادات الربع الأخير من العام المالى الجارى (من 1 أبريل إلى 30 يونيو 2017) تمثل تحسنا بالمقارنة بإيرادات العام الماضى.



فقد حققت الشركات القابضة الثمانى تحسنا فى إيرادات النشاط، وجاءت أعلى الزيادات فى إيرادات نشاط الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل، والقابضة للتأمين، والقابضة للصناعات المعدنية، والقابضة للغزل والنسيج.



الشركات التابعة للقابضة للنقل حققت إيرادات نشاط بلغت 6.2 مليار جنيه عن فترة 9 أشهر بزيادة 48% عن الفترة المماثلة من العام السابق، وبالمقارنة بإجمالى إيرادات نشاط عن عام 2015/2016 كاملا بلغت 5.8 مليار جنيه.



كما حققت الشركات التابعة للقابضة للتأمين إيرادات نشاط بلغت 10 مليارات جنيه عن فترة 9 أشهر بزيادة 46% عن الفترة المماثلة من العام السابق، وبالمقارنة بإجمالى إيرادات نشاط عن عام 2015/2016 كاملا بلغت 9.4 مليار جنيه.



أما الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية فقد حققت إيرادات نشاط بلغت 11.4 مليار جنيه عن فترة 9 أشهر بزيادة 65% عن الفترة المماثلة من العام السابق، وبالمقارنة بإجمالى إيرادات نشاط عن عام 2015/2016 كاملا بلغت 9.4 مليار جنيه.



وأخيرا فقد حققت الشركات التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج إيرادات نشاط بلغت 3 مليارات جنيه عن فترة 9 أشهر بزيادة 66% عن الفترة المماثلة من العام السابق، وبالمقارنة بإجمالى إيرادات نشاط عن عام 2015/2016 كاملا بلغت 2.6 مليار جنيه.



تجدر الإشارة إلى أن باقى الشركات القابضة قد حققت كذلك زيادة فى إيرادات النشاط بنسب مرتفعة بالمقارنة بإيرادات الفترة المماثلة من العام الماضى.

