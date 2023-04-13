قطاع الأعمال: إنشاء مصهر جديد لإنتاج الإلمونيوم باستثمارات تصل إلى 3 مليارات دولار

تعتزم الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إنشاء مصهر جديد لإنتاج الألمونيوم تابع لشركة مصر الألمونيوم بطاقة إنتاجية 600 ألف طن وباستثمارات تتراوح من 2.6 و3 مليارات دولار بالشراكة مستثمر أجنبي.

وتابع المهندس محمد السعداوي رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، خلال لقاء اليوم مع عدد من الصحفيين، أن هناك 4 مشروعات جديدة من المستهدف تدشينهم في شركة مصر للألمونيوم خلال المرحلة المقبلة.



وأكد أن المشروع الأول للشركة هو إنشاء مصهر جديد بطاقة 600 ألف طن، وأنه يجري حاليا بحث أكثر من آلية للتمويل في ظل ارتفاع التكلفة الاستثمارية، وكذلك التوصل إلى اتفاق مع الشريك الاستثماري.



وأوضح أن الوزارة تخطط لاختيار موقع المشروع بين أكثر من منطقة منهم موقع مقترح لإقامة المصنع سواء في منطقة المثلث الذهبي والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتم الحصول على الموافقات ولكن جاري دراسة المزايا النسبية لكل منطقة قبل الاستقرار عليها والوصول إلى اتفاقية بشأن المصنع.



وأشار السعداوي إلى أن المشروع الثاني يتمثل في انتاج خام البوكسيت الذي يتم استخدامه في انتاج الألومنيوم، الأمر الذي يقلل من فاتورة الاستيراد خاصة وان معظم الخامات يتم استيرادها، ويتم حاليا البحث عن شركاء للتمويل.



ولفت إلى أن المشروع الثالث انتاج الفويل حيث يتم عقد لقاء مع احدى الشركات للدخول في شراكة بعد عيد الفطر، حيث سيتم انشاءه في مصنع نجع حمادي، بحيث يتم سد الفجوة الاستيرادية.

وأكد السعداوي، أن المشروع الأخير يشمل انشاء مشروع للطاقة الجديدة والمتجددة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، لافتا الي ان تكلفة انشاء واحد جيجا وات طاقة شمسية تصل تكلفتها الي مليار دولار.