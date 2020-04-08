«قطاع الأعمال»: إنتاج 75 ألف عبوة كحول إيثيلي 70% و4 أطنان مطهرات يوميًا

أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام اليوم عن قيام شركات الأدوية التابعة (النيل – العربية – النصر – ممفيس) بزيادة الإنتاج من المطهرات ليبلغ 4 أطنان يوميًا فى عبوات من 60 مللي إلى 4 لتر، ومن الكحول الإيثيلي تركيز 70% تم رفع الإنتاج إلى 75 ألف عبوة يوميا سعة ‪110- مللي (للاستخدم الشخصي) بالإضافة إلى 20 ألف عبوة سعة 1 لتر.

وأضافت وزارة قطاع الأعمال في بيان منذ قليل، أن ذلك يأتي في إطار توجيهات هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام للشركة القابضة للأدوية بزيادة إنتاج الشركات التابعة من المطهرات والكحول الإيثيلي.

وتابع البيان، أن ذلك لضمان توفر هذه المنتجات بالأسواق بكميات وأسعار مناسبة وتلبية احتياجات المواطنين ضمن الإجراءات الوقائية في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

ويأتي هذا في إطار دعم جهود الدولة فى مواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره، ومواجهة الارتفاع غير المُبرر الذي شهدته الأسواق مؤخراً في أسعار المطهرات والكحول نتيجة لاستغلال البعض الظرف الراهن والطلب المتزايد عليها.