«قطاع الأعمال»: إعادة تشكيل إدارة النصر للتصدير والاستيراد لإحياء دورها في التجارة الخارجية

أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام في بيان اليوم، إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة النصر للتصدير والاستيراد، التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، وذلك في إطار جهود الوزارة لإعادة الهيكلة والإصلاح الإداري بالشركات التابعة لها ودعم مجالس الإدارات بخبرات جديدة.

وأعرب هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام عن تمنياته بالتوفيق للمجلس الجديد في تطوير أداء الشركة وإعادة إحياء دورها الهام في التجارة الخارجية لمصر، كذراع تسويقية للترويج للمنتجات المصرية فى الخارج، وذلك في ضوء ما يجري من إعادة هيكلة شاملة للشركة بالتعاون مع إحدى الشركات الاستشارية.

وتم استكمال تشكيل المجلس الجديد، يوم الخميس الماضي، بقرار اللواء صلاح الدين حلمي رئيس الشركة القابضة للنقل البحري والبري، بتعيين الدكتور عادل رشاد دانش رئيس مجلس إدارة غير متفرغ بمجلس إدارة شركة النصر للتصدير والاستيراد، والمهندس توفيق محمد الرشيدي عضو مجلس إدارة غير متفرغ بمجلس إدارة شركة النصر للتصدير والاستيراد.

جدير بالذكر أن الدكتور عادل دانش حاصل على درجة الدكتوراه فى نظم شبكات الاتصالات من جامعة السوربون فى فرنسا وأسس العديد من الشركات المتخصصة في نظم المعلومات فى مصر، فرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية، وعمل رئيسًا لشركة “اكسيد” أكثر من 12 عاما إلى جانب عضويته بمجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، ويشغل حاليا رئاسة مجلس إدارة شركة سيليكون واحة للمناطق التكنولوجية.

يشغل الرشيدي منصب رئيس إدارة “كيميت”

فيما يشغل المهندس توفيق الرشيدي حاليا منصب رئيس مجلس إدارة شركة “كيميت” وعضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للمعماريين ممثلا عن القارة الأفريقية.

وكانت الجمعية العامة للشركة قد اعتمدت في مارس 2020، تعيين منال محمد عبد المنعم عضو منتدب ورئيس تنفيذي “متفرغ”، والدكتورة عبلة محي الدين عبد اللطيف، وداليا إبراهيم تادرس عضوين غير متفرغين بمجلس الإدارة.

وبذلك يصبح التشكيل الجديد لمجلس إدارة شركة النصر للتصدير والاستيراد كالتالي: الدكتورعادل رشاد دانش رئيس مجلس إدارة غير متفرغ، ومنال محمد عبد المنعم عضو منتدب ورئيس تنفيذي “متفرغ”، والأعضاء غير المتفرغين: عبلة محي الدين عبد اللطيف، داليا إبراهيم تادرس، توفيق محمد الرشيدي، والأعضاء المنتخبين “ممثلي العاملين”: عادل أبو الفتوح خليفة، وجمال علي حسنين، صلاح يوسف عبد الرحيم، وأشرف زكي زايد.