«قطاع الأعمال»: إطلاق المنصة الإلكترونية للترويج للمقاصد السياحية غير التقليدية خلال سبتمبر القادم

أعلنت داليا تادرس مساعد وزير قطاع الأعمال العام للشؤون الفنية والمتابعة، أن شركة مصر للسياحة التابعة للوزارة سوف تطلق منصتها الإلكترونية للترويج للمقاصد السياحية غير التقليدية في مصر خلال شهر سبتمبر 2022 على هامش مؤتمر ومعرض Gate Travel Expo، وذلك من خلال تقديم برامج سياحية قصيرة أو برامج اليوم الواحد التي تعكف الشركة على تصميمها حاليًا.

واستعرضت “تادرس”، خلال مشاركتها في حفل إطلاق مؤتمر ومعرض Gate Travel Expo المقرر انعقاده في سبتمبر 2022، الجهود التي تبذلها الوزارة والشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة لها لتقديم خدمات فندقية وسياحية لكل من المصريين والأجانب؛ بالتعاون مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي من مستثمرين وشركات إدارة فنادق ومقدمي خدمات سياحية مختلفة لكافة الفئات.

وتمتلك الشركة القابضة وشركاتها التابعة والشركات التي تشارك فيها مع القطاع الخاص أكثر من 30 فندقا في مختلف المحافظات وبكافة المستويات الفندقية، بالإضافة إلى تقديم تلك البرامج بلغة العصر من خلال منصة إلكترونية تعرض تلك المقاصد في برامج قصيرة؛ يمكن من خلالها الحجز والسداد والاستفسار، بخلاف البرامج التي يمكن إعدادها و تقديمها خصيصا للشركات أو المؤسسات الحكومية.

وأضافت أنه تتبع الوزارة أيضًا شركة الصوت والضوء التي تقوم بتطوير عروض الصوت والضوء في الأهرامات و غيرها من المواقع الأثرية بالتعاون مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى ما تقوم الشركة بدراسته حاليا من عروض للواقع الافتراضي في قلعة قايتباى وغيرها.