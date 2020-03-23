استثمار

قطاع الأعمال : إجراءات وقائية مشددة بشركات نقل الركاب لمواجهة “كورونا”

تخفيض نسبة الاشغال من طاقة الاتوبيسات من خلال تقليل عدد الركاب بنسبة 50% ، بحسب وزير قطاع الأعمال
عصام عميرة 11:48 ص, الأثنين, 23 مارس 20 11:48 ص, الأثنين, 23 مارس 20

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تواصل شركات نقل الركاب التابعة لوزارة قطاع الاعمال (شرق الدلتا – غرب ووسط الدلتا – الصعيد) للنقل والسياحة التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري تطبيق التدابير الوقائية اللازمة التي تحقق عدم انتشار فيروس الكورونا عن طريق وسائل المواصلات.

ياتي ذلك في إطار جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا وتوجيهات وزارة قطاع الأعمال العام للشركات التابعة لها باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس والحد من انتشاره، بحسب بيان للوزارة.

وبدأت هذه الإجراءات بتخفيض نسبة العمالة بمنافذ (حجز التذاكر – الجراجات – محطات الركوب … الخ) منعا لتكدس العاملين في المناطق، واستخدام وسائل التطهير ( مضخات – سوائل التطهير – زي التطهير للقائمين بالتطهير – كمامات … الخ)، وتنفيذ أعمال التعقيم على العاملين بالشركات التابعة والمتعاملين مع الجمهور.

كما يجرى تعقيم جميع ( الجراجات – الورش – محطات ركوب الركاب – مناطق انتظار المواطنين – جميع المباني الادارية ) بالشركات التابعة بصفة دورية، وكذلك تعقيم جميع الاتوبيسات من الداخل داخل الجراجات وقبل بدء الرحلة بمحطة القيام وبعد وصول الرحلات بمحطة الوصول، مع إلزام جميع السائقين بارتداء الكمامات والقفازات أثناء قيادتهم للمركبات طوال فترة الرحلة.

وتضمنت الإجراءات تخفيض نسبة الاشغال من طاقة الاتوبيسات من خلال تقليل عدد الركاب بنسبة 50% من عدد 50 راكب إلى عدد 25 راكب بكل اتوبيس / رحلة ( بمعدل راكب في كل كرسي مزدوج ) لترك مسافات كافية للوقاية.

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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