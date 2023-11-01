قطاع الأسمدة يقود موجة جنى الأرباح على المؤشر الرئيسى للبورصة

قال خبراء سوق المال إن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية تعرض لموجة جنى أرباح خلال جلسة أمس الثلاثاء وتحديداً على أسهم من قطاع الأسمدة، مرجحين استمرار الاتجاه الهبوطى حتى نهاية تداولات الأسبوع الحالي.

وشهدت مؤشرات البورصة المصرية مع ختام جلسة أمس الثلاثاء، تراجعًا جماعيًا؛ بعدما انخفض «EGX30» بنسبة %3.78 إلى 22550 نقطة و«EGX70» بـنحو %2.15 إلى 4325 نقطة، و«EGX100» بـحوالى %2.81 إلى 6476 نقطة.

وسجلت الأسهم المقيدة بالبورصة أمس تداولات بقيمة 4.72 مليار جنيه، بعد التعامل على 203 ورقات مالية، ارتفع منها 25، وتراجع 134، فيما استقر 44 دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين الم[صريين والعرب للشراء بصافى 79.54 و3.76 مليون جنيه على الترتيب، فيما سجل الأجانب بيعًا بنحو 83.29 مليون.

قال سامح غريب، رئيس قسم كبار العملاء بشركة «عربية أون لاين» إن البورصة المصرية تعرضت لعمليات جنى أرباح طبيعية خلال جلسة أمس الثلاثاء كموجة تصحيحية للصعود الذى سجله المؤشر الرئيسى فى الفترة الماضية.

وأضاف أن قطاع الأسمدة قاد موجة جنى الأرباح، على رأسه سهما «أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية» و«مصر لإنتاج الأسمدة- موبكو».

ولفت «غريب» إلى أن بعض الأسهم كانت فى اتجاه إيجابى ومنها «المصرية للاتصالات» إلا أنها لم تستطع الصعود بالسوق.

وتابع «غريب» أن المؤشر الرئيسى افتتح جلسة أمس، مرتفعًا ثم فقد 500 نقطة، ثم صعد 200 نقطة، ليغلق فى الختام منخفضًا بنسبة %3.78.

وأوضح أن المؤشر كسر مستوى الدعم الرئيسى 22900 نقطة، والذى كان متوقعًا معاودة الصعود عنده لاستكمال الاتجاه الإيجابى فوق 23500 نقطة؛ مشيرًا إلى أنه خالف التوقعات، واستمر فى الهبوط حتى ختام الجلسة.

وتوقع «غريب» استمرار العمليات التصحيحية على «EGX30» خلال الجلستين الأخيرتين من الأسبوع الحالي، واختبار مستوى 22300 نقطة، ثم 21900 نقطة.

من جهته، قال حسام عيد، رئيس قطاع الاستثمار بشركة القاهرة الوطنية لتداول الأوراق المالية، إن اتجاه المؤسسات المالية الأجنبية والعربية للبيع لجنى الأرباح كان سببًا فى تراجع EGX30 بختام جلسة أمس.

وتوقع «عيد» اختبار المؤشر مستوى الدعم الرئيسى عند 22400 نقطة، ثم الارتداد، ومعاودة الصعود مرة أخرى مدعومًا بانتهاء عمليات التصحيح وجنى الأرباح.

وعلى صعيد الأسهم الصغيرة والمتوسطة، قال «عيد» إن المؤشر السبعينى تراجع بسبب اتجاه المستثمرين الأفراد المصريين والأجانب للبيع.

ورجح «عيد» اتجاه «EGX70» لاختبار مستوى الدعم الرئيسى عند 4300 نقطة، ثم معاودة الصعود مرة أخرى، مدعومًا بنشاط الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة.