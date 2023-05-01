قطاع الأبنية التعليمية بالبحيرة يسند إنشاء وتطوير 17 مدرسة بتكلفة 180 مليون جينه

قامت الهيئة العامة للأبنية التعليمية بمحافظة البحيرة بترسية عدد من المناقصات الخاصة بإنشاء قرابة 17 مدرسة بالمحافظة، بتكلفة تصل إلى 180 مليون جنيه، حسب مصدر مسئول بالهيئة.

وأكد المصدر أنه فازت شركة هشام صالح كامل للتوريدات والمقاولات بصيانة مدرسة ابراهيم عثمان بتكلفة تصل الى 6.8 مليون جنيه، فيما فازت شركة القناص للمقاولات بصيانة مدرسة زاوية ابو شوشة بتكلفة تصل إلى 15.5 مليون جنيه.

كما تم ترسية توسع وصيانة مدرسة السحارة للجمعية التعاونية الإنتاجية لأعمال الرصف والمباني بتكلفة 9 ملايين جنيه، كما تم إسناد توسع وصيانة مدرسة جبارس لشركة الصفوة للهندسة والمقاولات المتكاملة بتكلفة 18.5 مليون جنيه.

كما تم إسناد توسع وصيانة مدرسة عبدالحميد موسى للجمعية التعاونية الإنتاجية لأعمال الرصف والمباني أيضا بتكلفة 8.9 مليون جنيه.

فيما فازت الجمعية التعاونية الإنتاجية للبناء الحديث بدمنهور بإحلال جزئي وصيانة مدرسة العروبة بتكلفة 16 مليون جنيه، كما فازت الجمعية التعاونية الانتاجية لإنشاء ورصف الطرق بتوسع مدرسة الشرقاوي بتكلفة 9 ملايين جنيه.

ومن المقرر أن تقوم شركة رجب شعبان عبدالحميد بإحلال جزئي لمدرسة الصافي حميدة بتكلفة 9 ملايين جنيه، كما تقوم الجمعية التعاونية الإنتاجية للاعمال الهندسية والإنشاءات بتوسع وصيانة مدرسة الشهيد بسيوني عطية بتكلفة 17.7 مليون جنيه.

كما تقوم الجمعية التعاونية الإنتاجية للأساسات الخرسانية بتوسع وصيانة مدرسة عبدالحميد أبو ورك بتكلفة 10.2 مليون جنيه، فيما تقوم شركة المباني لمقاولات بصيانة مدرسة سيدي عيسى بتكلفة 3.5 مليون جنيه، فيما تقرر أن تقوم مجموعة جرين لاند للهندسة والانشاءات بتوسع وصيانة مدرسة عمر بن الخطاب بتكلفة 19 مليون جنيه.

كما تقوم مجموعة محمد فتحي للمقاولات بتوسع وصيانة مدرسة اميت بتكلفة 9 ملايين جنيه، بينما تقوم شركة علي سالم بصيانة مدرس جبارس بجري بتكلفة 5.8 مليون جنيه.

كما تقوم شركة المحروسة للمقاولات بتوسع وصيانة مدرسة النقراشي بتكلفة 11 مليون جنيه، فيما تقوم الجمعية التعاونية الإنتاجية لإعمال الرصف والمباني العامة بصيانة مدرسة كفر عسكر بتكلفة 11 مليون جنيه.

وخلال أغسطس من العام الماضي أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة السابق، أن قطاع التعليم ما قبل الجامعي هو أحد أولويات الجهات الحكومية، خاصة رئاسة الجمهورية، وأصبح على قائمة المشروعات القومية التي توليها الدولة اهتماماً كبيراً.

وسلط الضوء على حصاد 4 سنوات من الإنجازات بمحافظة البحيرة، وذلك خلال الفترة من عام 2018.

وتضمن تقرير صادر عن محافظة البحيرة إنجازات قطاع الأبنية التعليمية خلال تلك الفترة، حيث تم بناء وتشييد وإحلال وتجديد 336 مدرسة بتكلفة إجمالية 2 مليار و200 مليون جنيه، تم استلام ودخول العمل بالفعل 245 مدرسة بتكلفة مليار و600 مليون جنيه، وجار العمل بـ 91 مدرسة أخرى بتكلفة 600 مليون جنيه.

وأكد محافظ البحيرة أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً ودعماً متكامل لا ينقطع حيث شهدت المحافظة خلال الفترة من 2018 وحتى 2022 تنفيذ 4325 مشروع في كافة المجالات والقطاعات بإجمالي تكاليف استثمارية تبلغ 80 مليارا و500 مليون جنيه، تم الانتهاء من 3634 مشروعا بتكلفة إجمالية 49.5 مليار جنيه بنسبة تنفيذ 61% ، وجارٍ العمل بـ 691 مشروعا بتكلفة إجمالية بلغت 31 مليار جنيه، بنسبة تنفيذ 39% .