قطاع الآثار : المياه الجوفية تضع الدلتا على قائمة الأولويات

دعاء محمودقال الدكتور أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار المصرية، إن أبرز أولوياته للقطاع بعد تولّيه المنصب، أوائل الشهر الحالي، هو وضع المناطق الأثرية المهدَّدة، سواء بالزحف العمراني أو المياه الجوفية، على أولوية الحفائر، سواء من البعثات الأجنبية أو حفائر الوزارة.وأضاف عشماوي، لـ"المال"، أن منطقة

دعاء محمود

قال الدكتور أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار المصرية، إن أبرز أولوياته للقطاع بعد تولّيه المنصب، أوائل الشهر الحالي، هو وضع المناطق الأثرية المهدَّدة، سواء بالزحف العمراني أو المياه الجوفية، على أولوية الحفائر، سواء من البعثات الأجنبية أو حفائر الوزارة.





وأضاف عشماوي، لـ”المال”، أن منطقة الدلتا تستحوذ على قائمة الأولويات، خاصة أنها تواجه أزمة بسبب المياه الجوفية المحيطة بها، لافتًا إلى أنه من المقرر إضافة تلك المناطق على قاعدة البيانات التابعة للوزارة؛ لتوجيه البعثات إليها بهدف استغلالها بالشكل المطلوب، والقضاء على الصعوبات التي تواجهها.

وتابع أنه يعتزم العمل على افتتاح مناطق أثرية جديدة خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى توزيع الأثريين على المناصب الشاغرة بالقطاع؛ بهدف الاستفادة من كل الطاقات البشرية.

كان الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، قد أصدر، الأحد الماضي، قرارًا بتعيين الدكتور أيمن عشماوى رئيسًا لقطاع الآثار المصرية بالوزارة، خلَفًا للدكتور محمود عفيفى الذى بلغ سن المعاش.