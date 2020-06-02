قطاعا العقارات والخدمات المالية يهيمنان على ثُلث تداولات البورصة اليوم

هيمن قطاعا “العقارات” و”الخدمات المالية غير المصرفية” على ثلث تداولات أسهم البورصة المصرية بجلسة اليوم الثلاثاء بنسبة 33.3%، وبقيمة 272.2 مليون جنيه.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم 818 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والأجانب للبيع، بينما اتجه العرب للشراء.

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على صعود جماعي طفيفة لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للمصريين وبيعي للعرب والأجانب.

وصعد المؤشر الرئيسى “EGX30” بنسبة 1.09% إلى 10338 نقطة، بينما صعد “EGX70” بنسبة 1.88% إلى 1192 نقطة، و“egx100” بنسبة 1.76% عند 1918 نقطة.

كما صعد “EGX50” بنسبة 1.76% إلى 1547 نقطة، و“EGX30 Capped” بنسبة 1.2% عند مستوى 11959 نقطة.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 110 أسهم من إجمالي 167 متداولة، بينما هبط 30 سهمًا، وبقي 27 دون تغيير.

وأغلقت البورصة تعاملات الاثنين على صعود طفيف لمؤشراتها بعد حالة تأرجح استمرت طيلة الجلسة، وسط اتجاه شرائي للعرب، وبيعي للمصريين والأجانب.

وأغلق المؤشر الرئيسي “EGX30” صاعدًا بنسبة 0.07% إلى 10227 نقطة، بينما ارتفع “EGX70” بنسبة 0.91% إلى 1170 نقطة، أمس الاثنين.

وتوقّع عامر عبد القادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، تحسن أداء البورصة بدعم ما تظهره الاتجاهات الحكومية محليًّا وعالميًّا، مثل الاتجاه نحو رفع قيود وتدابير الإغلاق التى فرضتها جائحة كورونا.

ورجّح عبد القادر تحرك البورصة الأسبوع الحالى عرضيًّا بشكل مائل للصعود، يتحرك معها المؤشر الثلاثينى فى نطاق 9800 و10700 نقطة.