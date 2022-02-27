قطاعا العقارات والخدمات المالية غير المصرفية يُهيمنان على 36% من تداولات البورصة المصرية اليوم

هيمن قطاعا العقارات والبنوك على أكثر من ثلث تداولات البورصة المصرية المحققة بجلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع الحالي، بنسبة 36% وبقيمة 191.4 مليون جنيه.

وتصدر قطاع العقارات القائمة، ليستحوذ على النسبة الأكبر بنحو 19% وبقيمة 102.2 مليون جنيه، تلاهُ قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 17% وبقيمة 89.2 مليون جنيه.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 566 مليون جنيه تقريبًا، واتجه الأجانب للبيع، بينما اتجه المصريون والعرب للشراء، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة.

وأغلقت البورصة المصرية جلسة الأحد على صعود قوى لمؤشراتها بعد هبوط عنيف الخميس الماضى على خلفية بدء عمليات الغزو الروسى لأوكرانيا.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 2.6% عند مستوى 11174 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 4.16% ليسجل 1848 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 3.76% إلى 2823 نقطة.