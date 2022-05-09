قطاعا العقارات والبنوك يُهيمنان على 33% من تداولات البورصة المصرية اليوم

هيمنت أسهم قطاعي العقارات والبنوك على حوالي ثلث تداولات البورصة المصرية المحققة على الأسهم بجلسة اليوم الإثنين ثاني جلسات الأسبوع الجاري.

وجاء قطاع العقارات في المرتبة الأولى بواقع 17% وبقيمة 174 مليون جنيه، تلاهُ قطاع البنوك بقيمة 160.4 مليون جنيه وبنسبة 16%.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط بنهاية تعاملات جلسة اليوم حوالي مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة.

أغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين على هبوط جماعي لمؤشراتها بدفع مبيعات عربية وأجنبية.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 1.82% عند 10906 نقطة، بينما هبط “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 1.05%، ليسجل 1861 نقطة، كما هبط المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 1.01% إلى 2832 نقطة.