بورصة وشركات

قطاعا العقارات والأغذية والمشروبات يهيمنان على 36% من تداولات البورصة المصرية

بقيمة 746 مليون جنيه
أسماء السيد 6:45 م, الثلاثاء, 27 يوليو 21 6:45 م, الثلاثاء, 27 يوليو 21

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هيمن قطاعا “العقارات” و”الأغذية والمشروبات” على حوالي 36% من تداولات الأسهم في البورصة المصرية بجلسة اليوم الثلاثاء بقيمة 746 مليون جنيه، من إجمالي تداولات بقية 2 مليار جنيه. وتصدَّر قطاع العقارات القائمة بقيمة 475 مليون جنيه وبقيمة 23%، تلاه قطاع الأغذية والمشروبات بهيمنة 13.1% وبقيمة 271 مليون جنيه.

وأنهت البورصة المصرية تعاملاتها، اليوم الثلاثاء، على صعود جماعي، سجل فيه المؤشر الرئيسي “egx30” ارتفاعًا بنسبة 0.62% عند 10763 نقطة ، فيما صعد المؤشر السبعيني “egx70ewi” بنسبة 2.3% ليصل 2663 نقطة.

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وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة اليوم حوالي 200 سهم، هيمن الهبوط على أسعار الأسهم الأكثر بنحو 53 سهمًا، فيما ارتفعت أسعار 114 سهمًا، وظلت الباقية دون تغير.

وكانت السوق قد افتتحت أول ساعة في جلسة اليوم على صعود ملحوظ بين مؤشراتها وسط اتجاه شرائي للأجانب، وذلك حتى أول ساعة تداول.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.28% عند 10727 نقطة حتى الساعة 11.05.

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بقلم أسماء السيد

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