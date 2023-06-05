قطاعا «الخدمات المالية غير المصرفية» و«الاتصالات» يهيمنان على 38% من تداولات البورصة اليوم

هيمنت أسهم قطاعا “الخدمات المالية غير المصرفية” و “الاتصالات” على حوالي 38% من تداولات البورصة المصرية المحققة على الأسهم بجلسة اليوم الإثنين بقيمة 1.1 مليار جنيه .

وحل القطاع المالي غير المصرفي في المقدمة بحصة سوقية 21.4% وقيمة تداول 655 مليون جنيه، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 16.3% وقيمة تداول 497.7 مليون جنيه .

وبلغ إجمالي قيم التداولات علي الأسهم اليوم 3.05 مليار جنيه، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 203 سهما، ارتفع منهم 52 سهما، وتراجع 100 سهما، فيما استقر 51 سهما دون تغيير.

وتباين اداء مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين 5-6-2023، وسط ضغوط بيعية من قبل المستثمرين الأجانب.

وفقد موشر البورصة الرئيسي EGX30، جميع مكاسبه خلال الجلسة لينهي التداولات على تراجع بنسبة 0.63%، عند مستوى 17345 نقطة.

وقلص مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، من مكاسبه ليغلق على ارتفاع بنحو 2.04%، عند مستوى 3461 نقطة، وصعد مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنحو 1.28%، عند 5113 نقطة.