قطاعا الخدمات المالية غير المصرفية والبنوك يهيمنان على 38% من تداولات البورصة اليوم

هيمن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، ونظيره البنوك على حوالي 38% من تداولات البورصة المصرية المحققة على الأسهم، بجلسة اليوم، بقيمة 734.3 مليون جنيه.

وسجلت تداولات الأسهم حوالي 1.9 مليار جنيه، وجرى التعامل على نحو 199 ورقة مالية، هبط من بينها 108، وصعد 27 أخرى، وظل الباقية بواقع 64 على استقرار سعري دون أي تغيرات.

وأنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على هبوط جماعي، بعد أن فقدت كل مكاسبها الصباحية، بضغط مبيعات مؤسساتية.

وهبط المؤشر الرئيسي “egx30” في نهاية التعاملات بنحو 1.1% ووصل إلى 16844 نقطة، وتراجع المؤشر السبعيني للأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70ewi” بنحو 1.5% عند 2975 نقطة،

كما انخفض المؤشر المئوي الأوسع نطاقًا “egx100” بنسبة 1.6% عند 4503 نقاط، ونظيره “egx50” بـ2.1% ووصل إلى 3028 نقطة.

واتجهت تعاملات المصريين والعرب للشراء بواقع 32.1 و23.4 مليون جنيه على التوالي، فيما اتجه المتعاملون الأجانب للبيع بقيمة 55.5 مليون جنيه.