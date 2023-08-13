قطاعا الخدمات المالية غير المصرفية والموارد الأساسية يُهيمنان على 56% من تداولات البورصة اليوم

هيمن قطاعا الخدمات المالية غير المصرفية والموارد الأساسية على نحو 56% من تداولات البورصة المصرية المحققة بجلسة اليوم الأحد أولى جلسات الأسبوع الجاري بقيمة مليار جنيه.

ووفقًا لبيانات البورصة المصرية فقد جاء القطاع المالي غير المصرفي في المقدمة محتلاً المرتبة الأولى بحصة سوقية 36.3%، تلاه الخاص بالموارد الأساسية بنحو 20%.

وبلغت إجمالي قيم التداولات علي الأسهم اليوم 1.77 مليار جنيه، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 202 سهما، ارتفع منهم 83 سهما، وتراجع 49 سهما، فيما استقر 70 سهما دون تغيير.

وأنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم، الأحد 13-8-2026، على ارتفاع جماعي، بمكاسب سوقية نحو 12 مليار جنيه.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنسبة 0.82%، ليغلق عند مستوى 17856 نقطة.

و ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، للهبوط بنحو 0.55%، عند مستوى 3599 نقطة، ومؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنحو 0.72%، عند 5324 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 12 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و 214 مليار جنيه، مقابل تريليون و 202 مليار جنيه مستوى الإغلاق السابق.