قطاعا الخدمات المالية غير المصرفية والاتصالات يُهيمنان على 38% من تداولات البورصة اليوم

هيمن قطاعا الخدمات المالية غير المصرفية، والاتصالات وإعلام وتكنولوجيا المعلومات، على حوالي 38% من تداولات البورصة المصرية المحققة على الأسهم بجلسة اليوم الأحد أولى جلسات الأسبوع الجاري.

وبلغت قيمة التداول المحققة من أسهم القطاعين حوالي 994 مليون جنيه، من قيمة إجمالية سجلت نحو 2.8 مليار جنيه.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 204، ارتفع منها 79، وتراجع 61، فيما استقر 64 دون تغيير.

وأنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم الأحد 11-6-2023، على تباين بمكاسب سوقية نحو 12 مليار جنيه.

وصعد موشر البورصة الرئيسي EGX30، بنحو 1.25%، عند مستوى 17739 نقطة.

فيما تحول مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، للهبوط بنحو 0.25%، بعد أن فقد مكاسبه الصباحية، ليغلق عند مستوى 3637 نقطة.

وارتفع مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنحو 0.01%، عند 5334 نقطة.