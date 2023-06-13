قطاعا البنوك والموارد الأساسية يهيمنان على 42% من تداولات البورصة اليوم

هيمن قطاعا “البنوك” و”الموارد الأساسية” على نحو 42% من تداولات البورصة المصرية المحققة على الأسهم بجلسة اليوم الثلاثاء، بقيمة بلغت 1.6 مليون جنيه.

وبلغ إجمالي قيم التداولات على الأسهم اليوم حوالي 3.8 مليار جنيه، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 205 أسهم، ارتفع منها 50 سهمًا، وتراجع 97 سهمًا، فيما استقر 58 سهمًا دون تغيير.

و أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم، الثلاثاء 13-6-2023، على تباين، بمكاسب سوقية نحو 12 مليار جنيه.

وصعد موشر البورصة الرئيسي “EGX30″، بنحو 0.92%، عند مستوى 17866 نقطة.

فيما تراجع مؤشر “EGX70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة، للهبوط بنحو 1.31%، بعد أن فقَد مكاسبه الصباحية، ليغلق عند مستوى 3531 نقطة.

وهبط مؤشر البورصة الأوسع نطاقًا “EGX100” بنحو 0.63%، عند 5244 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 14 مليار جنيه، ليغلق عند تريليون و 168 مليار جنيه، مقابل تريليون و154 مليار جنيه مستوى الإغلاق السابق.

وسيطر الاتجاه الشرائي على تعاملات المستثمرين المصريين والعرب، بصافي قيمة 84.76 مليون جنيه، و21.14 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين الأجانب بقيمة 105.9 مليون جنيه.