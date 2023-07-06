قطاعا «البنوك» و«المالي غير المصرفي» يُهيمنان على 51% من تداولات البورصة بجلسة الخميس

هيمن قطاع “البنوك” ونظيرهُ “المالي غير المصرفي” على نحو 51% من تداولات البورصة المصرية المحققة على الأسهم بجلسة اليوم الخميس- آخر جلسات الأسبوع الجاري – بقيمة 855 مليون جنيه.

وبلغ إجمالي قيم التداولات علي الأسهم 1.67 مليار جنيه، ووصل عدد الأسهم المتداولة 202 سهم، ارتفع منها 24 سهما، وتراجع 115 سهما، فيما استقر 63 دون تغيير.

وأنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم الخميس 6-7-2023، على هبوط جماعي بخسائر سوقية نحو 17 مليارات جنيه.

وفقد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، نحو 1.6%، ليغلق عند مستوى 17102 نقطة، و تراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 2.66%، عند مستوى 3474 نقطة.

وانخفض مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنحو 2.29%، عند 5146 نقطة





