قطاعا البنوك والعقارات يهيمنان على 36% من تداولات البورصة المصرية اليوم

هيمن قطاعا البنوك والعقارات على حوالي 36% من تداولات الأسهم المحقَّقة في البورصة المصرية بجلسة اليوم الأربعاء بقيمة 431 مليون جنيه.

وجاء قطاع البنوك في الصدارة بحصة سوقية 19.4% وبقيمة 233 مليون جنيه، تلاه قطاع العقارات بنسبة 16.6% وبقيمة 198 مليون جنيه.

وأنهت البورصة المصرية تعاملات الأربعاء على صعود جماعي محدود، وسط مشتريات للمتعاملين المحليين، ومبيعات أجنبيه وعربية.

وصعد المؤشر الرئيسي “egx30” بنحو 0.64% عند 14578 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70ewi” بنسبة 1%، وأيضًا ارتفع أداء “egx100” بـ1.07% وسجل 4131 نقطة، ونظيره “egx50” بـ0.91% عند 2601.6 نقطة.

وسجلت تداولات الأسهم حوالي 1.2 مليار جنيه، وجرى التداول على 206 ورقات مالية، صعد من بينها 93، وتراجع أداء 38 أخرى، وظل الباقية دون أية تغيرات سعرية، فيما سجل رأس المال السوقي حوالي 959.2 مليار جنيه.

واتجهت تعاملات المصريين للشراء بقيمة 51.8 مليون جنيه، فيما اتجه العرب والأجانب للبيع بقيمتيْ 11.2 و40.5 مليون جنيه على التوالي.