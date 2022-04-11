قطاعا البنوك والخدمات المالية غير المصرفية يهيمنان على 44% من تداولات البورصة المصرية اليوم

هيمن قطاعي “البنوك” و”الخدمات المالية غير المصرفية” على حوالي 44% من تداولات البورصة المصرية المحققة على الأسهم بجلسة اليوم الاثنين؛ ثاني جلسات الأسبوع الحالي.

وبلغت قيمة التداول على أسهم القطاعين حوالي 372 مليون جنيه، وتقاسمت باقي القطاعات النسبة المتبقية.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 838 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة.

وأغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة الاثنين، على هبوط جماعي لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للأجانب وقيم تداولات بلغت 838 مليون جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 1.55% عند 10728 نقطة، بينما هبط “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 2.33%، ليسجل 1810 نقاط،

كما هبط المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 2.19% إلى 2755 نقطة.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 16 سهمًا من إجمالي 191 متداولة، بينما هبط 97 سهمًا، وبقي 78 دون تغيير.