قطاعات ثقافية وفنية تنعى شادية

علي راشدأصدر صندوق التنمية الثقافية بيانا نعى فيه الراحلة شادية وجاء فيه :" ينعي الدكتور فتحي عبد الوهاب، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، وجميع العاملين بالصندوق الفنانة الكبيرة شادية".وقال إن الفنانة الكبيرة أحد أهم علامات الفن في مصر والوطن العربي، حيث قدمت علي مدار تاريخها الفني الذي امتد ل

علي راشد

أصدر صندوق التنمية الثقافية بيانا نعى فيه الراحلة شادية وجاء فيه :” ينعي الدكتور فتحي عبد الوهاب، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، وجميع العاملين بالصندوق الفنانة الكبيرة شادية”.

وقال إن الفنانة الكبيرة أحد أهم علامات الفن في مصر والوطن العربي، حيث قدمت علي مدار تاريخها الفني الذي امتد لأكثر من أربعين عاما أكثر من 100 فيلم والعديد من المسلسلات، ورصيد كبير من الأغنيات الوطنية والعاطفية التي ستظل في وجداننا.

كما تقدم الفنان هاني شاكر ومجلس نقابة المهن الموسيقية ببالغ الحزن إلى الشعب المصري والعربي بخالص العزاء في وفاة الفنانة الكبيرة شادية صوت مصر الذي ملأ الدنيا واحتضن كل الذكريات وواكب كل المواقف الإنسانية والوطنية.

وأكد بيان مجلس نقابة المهن الموسيقية على إعزازه لدور الدولة المصرية وشعبها في تقدير واحدة من رموز الفن المصري والعربي.

كما نعت الهيئة العامة لقصور الثقافة شادية في بيان جاء فيه :” تنعي الهيئة العامة لقصور الثقافة قيادة وعاملين “معبودة الجماهير” الفنانة شادية التى وافتها المنية مساء اليوم عن عمر يناهز ال 86 عاما بعد صراع طويل مع المرض، والهيئة قيادة وعاملين يسألون المولى عز وجل أن يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته”.

وأضاف البيان :”قدمت الفنانة الراحلة الكثير من الأغنيات الوطنية والعاطفية التى طالما مست وجدان جمهورها العاشق لفنها الأصيل، كما قامت بتمثيل عدد كبير من الأفلام بالإضافة لعدد من المسلسلات ومسرحية واحدة قدمت من خلالهم الدراما والكوميديا بشكل مكنها من التربع فى قلوب جمهورها الكبير وإطلاق عدد من الألقاب عليها مثل “معبودة الجماهير ودلوعة الشاشة وغول التمثيل”.