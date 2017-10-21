قطاعات الثقافة تنعي شهداء الشرطة في حادث الواحات

علي راشد أصدرت قطاعات الثقافة المختلفة بيانات تنديد بالممارسات الإرهابية ونعي شهداء الشرطة الذين استشهدوا أمس في طريق الواحات، وفق بيانات. وأعلنت الداخلية اليوم استشهاد 16 شرطيا، وإصابة 13 آخرين وفقدان ضابط، فضلا عن مقتل وإصابة 15 إرهابيا في اشتباكات…

علي راشد

أصدرت قطاعات الثقافة المختلفة بيانات تنديد بالممارسات الإرهابية ونعي شهداء الشرطة الذين استشهدوا أمس في طريق الواحات، وفق بيانات.

وأعلنت الداخلية اليوم استشهاد 16 شرطيا، وإصابة 13 آخرين وفقدان ضابط، فضلا عن مقتل وإصابة 15 إرهابيا في اشتباكات الأمس.

وأصدر الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة، قرارًا بوقف الأنشطة الفنية حدادا علي أرواح شهداء الوطن،الذين راحوا ضحية يد الإرهاب الغاشمة في صحراء الواحات

وقال النمنم: “إن الأنشطة الفنية والتي كان من المقرر اقامتها في احتفالية تعامد الشمس تم الغاؤها، كما تم وقف كل الانشطة الفنية في مختلف قطاعات الوزارة ، بينما تستمر الفعاليات الثقافية”.

ونعت دار الأوبرا المصرية الشهداء وقررت إيقاف وتأجيل جميع الأنشطة الفنية لمدة ثلاثة ايام اعتبارا من اليوم السبت ٢١ وحتي الاثنين ٢٣ اكتوبر علي ان يتم الاعلان عن العروض المؤجله في موعد لاحق

وأكد فنانو الأوبرا والعاملون بها في بيان لهم إن الارهاب ومثل هذه الأعمال الخسيسه لن تنال من وحدة الشعب المصري ولن تزيدنا إلا إصرارا على مكافحة الإرهاب ومواصلة بناء الوطن

وأشادوا في بيانهم بتضحيات وشجاعة رجال الأمن البواسل وتصديهم وزودهم للدفاع عن أرض الوطن”.

ونعت الهيئة العامة لقصور الثقافة الشهداء، كما أعلنت عن حالة الحداد وتعليق أنشطتها الفنية كافة اليوم السبت، داعية الله أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

كما نعى اتحاد الناشرين المصريين الشهداء في بيان له، مؤكدا أن هذا الاعتداء الجبان ما هو إلا استمرار للمحاولات الفاشلة للنيل من عزيمة الشعب المصري فى بناء الدولة المصرية، ورد فعل جبان لما يتحقق من إنجازات وتقدم على المستويات المحلية والدولية.