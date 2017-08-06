قطاعات الثقافة تستعد للدورة الثالثة لملتقى الخط العربي

فكري سليمان: أتمنى أن تعود مصر لحماية تراث الخط العربي

د.أحمد عواض: نتخذ خطوات بخبرة الدورتين السابقتين

د. أحمد الشوكي: كتاب جديد يهتم بقضايا الخط العربي

محمد بغدادي: 90 فنانا في الدورة الثالية



علي راشد

أقام صندوق التنمية الثقافية منذ قليل مؤتمرا صحفيا لعرض تفاصيل الدورة الثالثة لملتقى الخط العربي بمركز الهناجر للفنون، والمقرر إقامته في الفترة من 10 إلى 24 أغسطس الجاري، وتحمل الدورة الثالثة اسم شيخ الخطاطين محمد عبد القادر تكريما له ولإسهاماته في مجال الخط العربي.

حضر المؤتمر العديد من المهتمين بالخط العربي وقيادات وزارة الثقافة ومن بينهم الدكتور أحمد عواض رئيس صندوق التنمية الثقافية، والدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، والدكتور أحمد الشوكي رئيس دار الكتب والوثائق العلمية، وخضير البورسعيدي نقيب الخطاطين، والفنان فكري سليمان أمين عام نقابة الخطاطين، ومحمد بغدادي قوميسير عام الملتقى.

ويفتتح الملتقى في السابعة من مساء الخميس المقبل 10 أغسطس الجاري بقصر الفنون بدار الأوبرا المصرية، بينما يقام حفل التكريم وتوزيع الجوائز والحفل الفني في الثامنة مساء يوم الإثنين 14 أغسطس على مسرح الجمهورية، وعلى هامش الملتقى يقدم مجموعةمن الندوات العلمية الدولية تبدأ من 11 أغسطس ومجموعة من ورش العمل الفنية بقصر الفنون، ويشارك بالمؤتمر 22 دولة عربية وأجنبية، و90 فنانا وفنانة يقدمون أعمالهم الفنية بقصر الفنون.

فمن جهته لفت الفنان فكري سليمان ، أمين عام نقابة الخط العربي إلى أن صندوق التنمية الثقافية من الجهات التي دعمت الخط العربي ولولا دعمها ما كان للخط العربي أن يقوم من جديد فهو ظلم خلال العقود السابقة بسبب ضعف العناية به من جانب الكثير من الجهات، ليأتي ملتقى الخط العربي في الثلاث سنوات الأخيرة وهذه هي الدورة الثالثة له ليحتضن كبار الخطاطين والعاملين في الخط العربي ودعم رسالته ، ونتمنى أن يكون التعاون الجديد بين دار الكتب والوثائق العلمية وصندوق التنمية الثقافية لدعم الخط العربي تعاونا مثمرا ليضيف إليه وتعود مصر لحماية تراث الخط العربي وترعى موهوبيه.

أما الدكتور أحمد عواض، رئيس صندوق التنمية الثقافية فأكد أنه على مدار الدورتين السابقتين لملتقى الخط العربي كان الحديث تجاه التطور وإقامة دورة مختلفة ومتطورة والآن يتم اتخاذ خطوة بخبرة الدورتين السابقتين، ولعل من أبرز الأسباب في نجاحه هو التعاون بين العديد من القطاعات بوزارة الثقافة والتي لا تعمل كل واحدة منها على حدة بل تجتمع في عمل جماعي وهناك مرونة في التعامل بين تلك القطاعات ليشارك في الدورة الجديدة بجانب صندوق التنمية الثقافية من الملتقى قطاع العلاقات الثقافية الخارجية ودار الأوبرا المصرية ونقابة الخط العربي وقطاع الفنون التشكيلية.

وأعلن عواض عن كتاب جديد سيصدر خلال فعاليات الملتقى وكانت فكرة الكتاب من وزير الثقافة حلمي النمنم الذي وجد مقالا في جريدة السفور يتحدث عن كتاب في فن الخط العربي فطلب أن يتم البحث عنه في دار الكتب وبالفعل تم الحصول عليه ويتم طباعته حاليا بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية، والكتاب بعنوان “انتشار الخط العربي في العالم الشرقي والعالم الغربي” للدكتور عبد الفتاح عبادة ومن تقديم الدكتور أحمد الشوكي والكتاب طبع في عام 1915 وهو إضافة كبيرة لكل الباحثين والمهتمين بالخط العربي.

أما الدكتور أحمد الشوكي ، رئيس دار الكتب والوثائق العلمية فقال عن الكتاب :” إن الكتاب من خلال النظرة الأثرية له فإنه من الكتب النادرة التي لم يتم تداولها ولا يتناول فقط النشأة والتطور للخط العربي فقط كباقي الكتب وإنما يناقش أيضا العديد من الأمور الأخرى الخاصة بالشعوب التي بدأت تكتب وتتحدث اللغة العربية والدول التي استخدمت الخط العربي لديها، وكان الدكتور عبد الفتاح عبادة نفسه على دراية بالخط العربي وله العديد من الأعمال حول الفن وحقوق المرأة وهو ما ينم عن عقليته وتفتحه وكذلك كان مطلعا على العديد من الموسوعات العالمية والأجنبية”.

وأكد محمد بغدادي، قوميسير عام الملتقى أنه تقدم للمسابقة الرسمية للملتقى 129 فنان وفنانة في الخط العربي، واختارت لجنة التنسيق والفرز 90 خطاطا وخطاطة لتعرض أعمالهم في تلك الدورة ووجهت اللجنة الدعوة لكبار الخطاطين والفنانين التشكيليين الذين لهم علاقة بالخط العربي في أعمالهم ليقبل الكثير منهم الدعوة التي وجهت لـ 50 فنانا وستكون أعمالهم أيقونة للشباب للاطلاع عليها في الدورة الثالثة للملتقى.

وأضاف أن الدكتور أحمد مصطفى صاحب الإسهامات الكبيرة في الخط العربي والذي تباع أعماله بمبالغ ضخمة سيعرض له عملا فنيا كبيرا ومبهرا خلال الملتقى كما أنه سيلقي محاشرة عن أفكاره وكشوفاته في الخط العربي ، وستحمل الدورة تكريما للفنان محمد عبد القادر وهو رائد في الخط العربي وأستاذ للكثير من الخطاطين الكبار حاليا وسيقدم في ختام الملتقى فيلما تسجيليا عنه.