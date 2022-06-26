قطاعات البنوك والعقارات والأغذية تقتسم قائمة الأسهم الأعلى ارتفاعا بتعاملات البورصة المصرية اليوم (جراف)

شهدت مجموعة من الأسهم في قطاعات البنوك، والعقارات، والأغذية أعلى ارتفاعات بالبورصة المصرية اليوم بنسب وصلت إلى 42.8% لأحدها.

تصدرها حق اكتتاب أبوظبي الإسلامي بنسبة 42.8%

وتصدر القائمة حق اكتتاب مصر أبوظبي الإسلامي – مصر بنسبة 42.8% مغلقا عند 1.59 جنيه، تلاه أجواء للصناعات الغذائية – مصر بنسبة 9.77% مغلقا عند 12.81 جنيه، ثم مدينة نصر للإسكان والتعمير بنسبة 8.94% مغلقا عند 2.56 جنيه.

وجاء رابعا سهم مصرف أبو ظبي – مصر بنسبة 6.5% بقيمة 12.23 جنيه، ثم العالمية للاستثمار والتنمية بنسبة 5.5% عند مستوى 16 جنيه.

وأنهت البورصة المصرية تعاملاته أمس الأحد على تباين للمؤشرات، وفي الوقت الذي تمكن فيه بالكاد المؤشر الثلاثيني من الثبات عن مشتويات التعاملات السابقة، تراجع المؤشرين السبعيني والمئوي، في ظل تداولات محدودة، ومبيعات عربية وأجنبية.

وأنهى المؤشر الرئيسي للسوق EGX30 تعاملاته بصعود طفيف نسبته 0.04% مغلقا عند 9443 نقة، بينما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة EGX70 بنسبة 0.23% مغلقا عند 1774 نقطة، كما انخفض مؤشر EGX100 بنسبة 0.09% مغلقا عند 2627 نقطة.

واتجه العرب والأجانب للبيع بصافي 12.8 مليون جنيه، و26.9 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجه المستثمرون المحليون للشراء بصافي 39.8 مليون جنيه. سجلت التداولات نحو 493 مليون جنيه، على أسهم 178 شركة، تراجع من بينها 50 سهم، وارتفع 40 فقط، بينما ظل 88 سهم على ثبات. وفقد رأس المال السوقي 1.9 مليار جنيه مقارنة بالتعاملات السابقة ليغلق عند 6.33 مليار جنيه.